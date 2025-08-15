Mercato Milan, colpo a zero per la difesa? Il giocatore si propone

Un ex giocatore della Serie A è svincolato e vorrebbe terminare la carriera in Italia: possibilità a zero per il Milan?

Se da una parta di Milano, quella nerazzurra, c’è una società che fatica a portare a termine i colpi di mercato, dall’altra parte, quella rossonera, c’è una società che nelle ultime settimane ha alzato il proprio valore della rosa, grazie agli innesti messi a segno dall’ottimo lavoro di Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ingaggiato proprio per svolgere nel migliore dei modi il lavoro sul fronte calciomercato. Dopo una fase di stallo, in cui probabilmente in Via Aldo Rossi ci si è confrontati anche con il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, sui profili da inserire all’interno della rosa rossonera, ora il nuovo Milan comincia a prendere forma, in vista dell’esordio stagionale fissato per domani, contro il Bari, nei 32° di finale di Coppa Italia.

Milan, possibile colpo a zero per la difesa: c’è una possibilità concreta

In queste settimane di mercato il Milan ha piazzato colpi in entrata in tutti i reparti, solo l’attacco è da sistemare, così come se arrivasse un nuovo difensore, Allegri non disprezzerebbe. E per il club rossonero si può aprire davvero un’opportunità, per un colpo in difesa a parametro zero: lo stesso calciatore ha fatto intendere che gradirebbe il ritorno in Italia.

L’ex calciatore nel Napoli, Raul Albiol, che ha giocato le ultime stagioni al Villareal, è un giocatore attualmente senza contratto, quindi si può unire a qualsiasi club a parametro zero. Lo stesso difensore spagnolo ha fatto intendere che gradirebbe terminare la propria stagione in Italia, queste le sue parole rilasciate al Corriere dello Sport:

L’idea è quella di continuare a giocare, il sogno è di farlo in Italia. Non ho mai pensato al ritiro, sono ancora competitivo. Il contratto con il Villareal è scaduto e ora aspetto: io e la mia famiglia abbiamo un sogno, ovvero chiudere la carriera Italia. La nostra porta è sempre aperta all’Italia. Ho dei contatti, valuto l’occasione più giusta per me e le mie ambizioni. Se fossi in un club, so che mi prenderei sicuramente.

Albiol dunque non esclude il ritorno in Italia e il Milan può avere l’opportunità di ingaggiarlo a parametro zero; ciò che può rallentare l’ingaggio è l’età: Albiol va verso i 40 anni. Il Milan ha già ingaggiato uno come Modric a quell’età, ciò che questi giocatori possono portare è l’esperienza.