Santiago Gimenez ha le valigie pronte: una big di Serie A è pronta a fare sul serio per il centravanti messicano del Milan.

Il Milan si prepara ad accogliere un nuovo bomber in rosa. Dopo la trattativa saltata per Boniface, la società rossonera ha virato con decisione su Conrad Harder dello Sporting Lisbona. L’intesa tra le parti sarebbe stata raggiunta sulla base di un trasferimento da 27 milioni di euro. Ora, il Diavolo sarebbe solamente in attesa del via libera definitivo dei portoghesi, che vorrebbero prima garantirsi un sostituto.

Quella legata a Conrad Harder, però, potrebbe non essere l’unica operazione di mercato rossonera per quanto riguarda l’attacco. Il Milan continua a tenere gli occhi puntati su Dusan Vlahovic, profilo su cui Allegri sta insistendo molto. Con l’arrivo di Harder e l’eventuale approdo di un ulteriore attaccante, in casa Milan starebbe prendendo sempre più quota la cessione di Santiago Gimenez, nonostante le recenti parole del suo agente.

Gimenez ad un passo dalla cessione? Il messicano piace ad una big di Serie A

Santiago Gimenez può lasciare il Milan in questa finestra di mercato. Dopo solamente pochi mesi in maglia rossonera, l’attaccante messicano sarebbe già considerato non indispensabile per il progetto del club. La dirigenza, infatti, sarebbe in cerca della giusta soluzione. Una di queste sarebbe arrivata dalla Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il centravanti ex Feyenoord avrebbe suscitato interesse nella Roma.

La società giallorossa starebbe valutando l’acquisto di Santiago Gimenez in caso di partenza di Dovbyk, che piace molto al Villarreal. Tuttavia, la posizione dell’agente del calciatore, Rafaela Pimenta, è stata molto netta ai microfoni di ‘Calciomercato.com’. Il procuratore del messicano ha usato una dialettica chiara e decisa: “Gimenez non va da nessuna parte. Tutti i rumors che sono usciti, dal primo all’ultimo, non corrispondono al vero. Sono fake news”.