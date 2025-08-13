Rasmus Hojlund non è ancora convinto del suo trasferimento al Milan: intanto Igli Tare tiene gli occhi puntati su quattro possibili alternative.

Il Milan resta focalizzato sull’acquisto del nuovo attaccante. Dopo attente valutazioni e diversi profili scrutati, la società rossonera ha deciso di mettere in cima alla lista Rasmus Hojlund. Il club lombardo sarebbe riuscito ad ottenere il via libera del Manchester United propendo un prestito oneroso a 6 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato sui 40/45. Manco, però, l’ok del centravanti danese, che gradirebbe un trasferimento a titolo definitivo. L’ex Atalanta non è ancora convinto di lasciare il Manchester United.

Hojlund tiene il Milan sulle spine: Tare ha quattro alternative pronte

Nonostante l’arrivo di Sesko e la conferma di Zirkzee, Rasmus Hojlund continua ad essere fortemente convinto di potersi giocare le sue chance al Manchester United. L’attaccante danese, infatti, preferirebbe restare ai Red Devils piuttosto che trasferirsi in un nuovo club. Anche perché è un grande tifoso dello United. Diverso, invece, è il parere del club inglese, che insiste per la cessione.

Secondo ‘Calciomercato.com’, nella giornata di ieri sarebbe andato in scena un vertice di mercato tra il giocatore classe 2003 e la dirigenza della società di Premier League. I Red Devils avrebbero ribadito al ragazzo e al suo entourage la volontà di trovargli una nuova sistemazione. Igli Tare starebbe pressando molto il giocatore per provare ad ottenere il sì, ma non aspetterà ancora a lungo.

Il Milan si sarebbe dato di tempo una settimana prima di virare su altri profili. Al momento, sarebbero quattro le alternative prese in considerazione dal club rossonero qualora non arrivasse la fumata bianca per Rasmus Hojlund. Il Diavolo starebbe riflettendo su Dusan Vlahovic, Jackson, Gonçalo Ramos e Nikola Krstovic. Nel caso in cui saltasse la lista per il danese ex Atalanta, Tare punterebbe forte su uno di questi nomi.