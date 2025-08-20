Calciomercato Milan, il Napoli ci ha provato fino alla fine: svelato il retroscena

di
Milan, il Napoli di Conte ci ha provato per Alex Jimenez

Il Napoli ha tentato di scippare il big al Milan: Matteo Moretto rivale un particolare retroscena di calciomercato.

In questa sessione di mercato, il Napoli ha sbirciato anche in casa del Milan per provare a rinforzare la rosa di Antonio Conte. Fino a qualche settimana fa, gli azzurri sembrano vicini dal rilevare il cartellino di Yunus Musah per 25 milioni di euro, ma alla fine è saltato tutto.

Ora, però, il centrocampista statunitense starebbe valutando l’offerta del Nottingham Forest, senza escludere la possibilità di restare in rossonero per giocarsi le proprie chance. Tuttavia, Musah non è stato l’unico giocatore adocchiato dal Napoli.

Il Napoli ci ha provato per un altro rossonero: svelato il retroscena di mercato

Non solo Yunus Musah, il Napoli ha fatto un tentativo anche per Alex Jimenez. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Matteo Moretto, gli azzurri erano pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro per convincere i rossoneri. Il Diavolo, però, non ne ha voluto proprio sapere. Per il Milan, l’esterno spagnolo fa parte degli intoccabili della squadra.

Moretto ha rivelato: “Retroscena su Alex Jimenez. Prima che il Napoli andasse con forza su Janlu Sanchez ha valutato di presentare un’offerta ufficiale al Milan per Jimenez di 25 milioni di euro. Poi il Napoli si è reso conto che il giocatore è ritenuto fondamentale per il Milan e non in vendita, quindi i dialoghi si sono interrotti”.

Moretto ha anche aggiunto: “Nelle ultime settimane alcuni club sono tornati a chiedere alcune informazioni, chiedendo Jimenez in prestito. Le società in questione sono la Fiorentina, il Lione di Fonseca, che stima tanto Jimenez, la Roma e il Siviglia”

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
