Il Napoli ha tentato di scippare il big al Milan: Matteo Moretto rivale un particolare retroscena di calciomercato.

In questa sessione di mercato, il Napoli ha sbirciato anche in casa del Milan per provare a rinforzare la rosa di Antonio Conte. Fino a qualche settimana fa, gli azzurri sembrano vicini dal rilevare il cartellino di Yunus Musah per 25 milioni di euro, ma alla fine è saltato tutto.

Ora, però, il centrocampista statunitense starebbe valutando l’offerta del Nottingham Forest, senza escludere la possibilità di restare in rossonero per giocarsi le proprie chance. Tuttavia, Musah non è stato l’unico giocatore adocchiato dal Napoli.

Il Napoli ci ha provato per un altro rossonero: svelato il retroscena di mercato

Non solo Yunus Musah, il Napoli ha fatto un tentativo anche per Alex Jimenez. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Matteo Moretto, gli azzurri erano pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro per convincere i rossoneri. Il Diavolo, però, non ne ha voluto proprio sapere. Per il Milan, l’esterno spagnolo fa parte degli intoccabili della squadra.

Moretto ha rivelato: “Retroscena su Alex Jimenez. Prima che il Napoli andasse con forza su Janlu Sanchez ha valutato di presentare un’offerta ufficiale al Milan per Jimenez di 25 milioni di euro. Poi il Napoli si è reso conto che il giocatore è ritenuto fondamentale per il Milan e non in vendita, quindi i dialoghi si sono interrotti”.

Moretto ha anche aggiunto: “Nelle ultime settimane alcuni club sono tornati a chiedere alcune informazioni, chiedendo Jimenez in prestito. Le società in questione sono la Fiorentina, il Lione di Fonseca, che stima tanto Jimenez, la Roma e il Siviglia”