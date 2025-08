Mercato Milan, il rossonero è ai saluti: sfida a due in Serie A

La cessione del giocatore rossonero è imminente: due club di Serie A si sono fiondati sulle tracce dell’esubero del Milan.

Sfoltire la rosa rimane una dei primissimi obiettivi da raggiungere prima della chiusura del mercato. Sono ancora molti gli esuberi all’interno della squadra: Tare sta facendo di tutto per trovare le sistemazioni più ideali a quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Allegri. Tra le questioni da risolvere c’è anche quella legata al futuro di Yacine Adli, conteso da due club di Serie A.

Adli resta in Serie A? La sua cessione è imminente

Dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina, Yacine Adli avrebbe nuovamente preparato le valigie per vivere un’altra avventura lontano da Milano. Il centrocampista francese, secondo quanto affermato da ‘Sport Mediaset’, sarebbe finito nei radar di due club del campionato di Serie A. L’ex Bordeaux avrebbe generato interesse in Sassuolo ed Hellas Verona, tant’è che lo stesso Carnevali è uscito allo scoperto pubblicamente diverse settimane fa.

Tuttavia, non sono ancora arrivate offerte da parte delle due squadre di Serie A. Il Milan è in attesa della proposta giusta per dire addio a Yacine Adli. Per il calciatore classe 2000 ci sarebbe stato anche un avvicinamento da parte dello Spartak Mosca, destinazione che il francese avrebbe rifiutato senza pensarci su.

Il centrocampista è finito fuori dai piani del Diavolo sin dal suo rientro a Milanello. Allegri lo ha escluso dal contesto della prima squadra e di conseguenza anche dalla tournée estiva. In attesa della proposta giusta, il francese continua ad allenarsi con il Milan Futuro.

Su Adli si sarebbero esposti anche alcuni club del Qatar e dell’Arabia Saudita. Insomma, le offerte non mancano a Yacine Adli. Il calciatore francese, però, avrebbe il desiderio di restare in Serie A per continuare a giocatore in uno dei cinque campionati più importanti d’Europa.