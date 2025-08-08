Mercato Milan, la trattativa si sblocca: ufficialità imminente

Milan, Liberali al Catanzaro

L’operazione in uscita è stata sbloccata: il Milan ha dato il suo via libera. La società rossonera saluta un altro esubero.

Il Milan resta molto operativo anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Proprio in queste ultime ore, la società rossonera starebbe definendo l’addio di un esubero. Il suo trasferimento sarebbe diventato solo una questione di tempo. Dopo una serie di riflessioni, il club lombardo avrebbe dato il suo ok alla cessione.

Un altro addio in casa Milan: ufficialità in arrivo

Il Milan si appresta a formalizzare una nuova cessione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, la società rossonera avrebbe dato il suo ok definitivo per la cessione di Mattia Liberali. Dopo la lunga formazione nel settore giovanile rossonero, adesso per il trequartista classe 2007 è arrivato il momento di confrontarsi con il campionato di Serie B.

Matteo Liberali presto sarà un nuovo giocatore del Catanzaro: l’operazione è alla fasi finali. L’intesa tra il Milan ed il club cadetto sarebbe stata raggiunta sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. La società rossonera si sarebbe assicurata il 50% sulla futura rivendita, oltre ad un compenso da parte della stessa società calabrese in caso di promozione in Serie A. Il promettente giocatore dovrebbe firmare un contratto fino al 2029.

