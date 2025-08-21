Mercato Milan, possibile nuovo colpo in difesa? Ecco i nomi più gettonati

Il Milan può intervenire nuovamente sul mercato, ancora una volta per il reparto difensivo: sarà determinante come giocherà Allegri.

Dopo una prima fase in cui il club di Via Aldo Rossi si è sistemato e i vari dirigenti hanno avuto diversi colloqui prima di dare il via alla sessione estiva di mercato, ora la squadra dirigenziale rossonera ha messo a segno diversi colpi in entrata, ma anche in uscita, grazie al compito provvidenziale di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo ingaggiato a inizio estate, insieme al nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Un mercato volto ad aggiustare la squadra rossonera, dopo i pessimi risultati ottenuti la scorsa stagione: il cambio in panchina a metà campionato, l’uscita dalla Champions League, la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna e l’ottavo posto ottenuto in Serie A, fuori da tutte le competizioni europee. L’obiettivo è riportare il Milan almeno in Champions League.

Milan, possibile nuovo colpo in difesa: tutto dipende da Allegri

La stagione rossonera è iniziata lo scorso weekend, quando il Milan ha giocato contro il Bari nei 32° di finale di Coppa Italia, dove i rossoneri hanno trionfato per 2 a 0. Il prossimo impegno è in programma domani sera, per la prima partita di Serie A, contro la neopromossa Cremonese. Il mercato deve ancora terminare, ma la dirigenza del Diavolo potrebbe intervenire nuovamente sul mercato, per il reparto difensivo. Il tutto dipende da Allegri.

Se il tecnico rossonero, che già ha allenato il Milan circa 10 anni fa, decide di giocare con la difesa a 3, allora Tare lo accontenterà e farà di tutto per portare a Milano un nuovo difensore, in modo tale da avere almeno un ricambio per ogni titolare; se giocherà con la difesa a 4, allora può anche essere che la squadra sia al completo.

Milan, colpo in difesa: i possibili nomi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul taccuino della dirigenza rossonera ci sono almeno cinque profili monitorati per la difesa: Caleb Okoli, 24enne difensore del Leicester che costa tra i 10 e i 15 milioni di euro e Jakub Kiwior, anche se non sarà facile strapparlo all’Arsenal a condizioni favorevoli. Un altro nome accostato ai rossoneri è quello di Djimsiti, difensore abituato alla difesa a 3 dell’Atalanta, ma anche Kim del Bayern Monaco e Andreas Christensen del Barcellona, su cui però c’è qualche dubbio legato alla tenuta fisica.