Mercato Milan, quanti nomi per l’attacco: almeno tre alternative per Allegri

Il Milan continua a monitorare diversi profili per il proprio reparto offensivo: tanti nomi sul taccuino della dirigenza, che dovrà confrontarsi con Allegri.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha debuttato ufficialmente nella serata di ieri, nei 32° di finale di Coppa Italia, contro il Bari: davanti ai 70 mila tifosi rossoneri, il Diavolo ha superato brillantemente il club pugliese per 2 a 0, grazie ai gol di Leao e Pulisic. Felicità per il passaggio del turno, ma anche un pò di amarezza per l’infortunio al polpaccio dell’attaccante portoghese, le cui condizioni non preoccupano e dovrebbe essere regolarmente in campo alla prima partita di campionato, in programma sabato alle ore 20:45 contro la neopromossa Cremonese. Massimiliano Allegri non era in panchina a causa della squalifica rimedita nella finale di Coppa Italia da tecnico della Juventus un paio di stagioni fa, e non sarà in panchina nemmeno all’esordio in Serie A. E proprio per Allegri, la dirigenza di Via Aldo Rossi sta ancora lavorando.

Milan, tanti nomi per l’attacco: spuntano due nuovi profili

In casa Milan continua la ricerca ad un attaccante, da inserire come riserva di Gimenez, in un attacco che deve essere ancora completato: in queste ore i rossoneri stanno definendo la cessione di Okafor, e quei soldi saranno reinvestiti per acquistare un nuovo profilo.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, in un video pubblicato sul proprio profilo YouTube, il Milan sta monitorando diversi profili per il proprio reparto offensivo: oltre agli ormai conosciuti Vlahovic, Hojlund e Jackson del Chelsea, in queste ultime ore sono usciti i nomi di Breel Embolo del Monaco, con il quale è in rottura, e di Tolu Arokodare del Genk, il cui club sta spingendo per la cessione. Diversi profili dunque per l’attacco rossonero, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che dovrà decidere in accordo con Allegri.

Milan, per l’attacco il preferito rimane Hojlund

Per il reparto offensivo, il Milan continua a monitorare la pista Hojlund: l’attaccante classe 2003, ex Atalanta, è un profilo che piace ad Allegri ed è in rottura con il proprio club, o meglio il tecnico dello United ha fatto intendere che ci sono determinate gerarchie, e attualmente Hojlund è in fondo. Ciò che rallenta la trattativa è la cifra che vuole il club inglese e l’ingaggio del calciatore, che non chiede poco.