Mercato Milan, saluta e va in Premier: le ultimissime

I rossoneri continuano a lavorare parallelamente sia sul mercato in entrata che su quello in uscita. C’è la possibilità di cedere un giocatore in Inghilterra, con il club che sembra molto interessato.

Il Milan inizierà molto presto la sua stagione ma il mercato è ancora nel vivo. Diverse sono infatti le situazione da sistemare per Igli Tare. Su tutte l’attaccante centrale, con Hojlund sempre obiettivo numero uno. Ci sono però grane da risolvere anche per quanto riguarda le uscite, con alcuni giocatori che non fanno più parte del progetto e a cui va inevitabilmente trovata una sistemazione.

Uno di questi è Noah Okafor, attaccante svizzero che ha giocato in prestito al Napoli negli ultimi sei mesi, e che ora è rientrato alla base, disputando il precampionato con i rossoneri.

Mercato Milan, Okafor-Leeds: la situazione

Okafor resta un giocatore di spessore internazionale e l’ottimo precampionato stanno facendo risalire le sue quotazioni. Dalla Premier gli interessamenti ci sono e come per lui, con il Milan che quindi sta cercando la soluzione migliore per entrambe le parti. Il Leeds sembra la squadra maggiormente interessata e che potrebbe quindi fare uno sforzo economico per accaparrarsi il calciatore.

Come riportato però da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, al momento ci sono stati solo contatti informali, nulla ancora di scritto o di ufficiale. Ovviamente non è esclusa la possibilità che questo accada da qui alla fine del mercato, con il Leeds che magari punta a questo anche per avere uno sconto sul cartellino finale.