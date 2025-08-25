Mercato Milan, sarà doppio addio: cessione ad un passo

di
Tare

Manca l’ultima caldissima settimana di mercato: il Milan è attivissimo anche in uscita.

Nel suo consueto editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, tracciando un quadro che, a pochi giorni dalla chiusura, appare tutt’altro che definitivo.

I rossoneri, infatti, non sono solo alla ricerca di rinforzi ma stanno anche valutando diverse uscite che potrebbero alleggerire la rosa e al tempo stesso garantire nuove risorse economiche.

Addio Milan: salutano in due

Uno dei nomi caldi è quello di Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano, arrivato solo un anno fa dal Villarreal, non ha convinto del tutto e ora è finito nel mirino del Fulham, pronto a rilanciare con forza per portarlo in Premier League. La decisione finale spetterà al giocatore, ma se l’addio dovesse concretizzarsi il Milan potrebbe pensare a un colpo in prospettiva, con il giovane Rayan del Vasco da Gama, classe 2006, che rappresenta un profilo molto interessante per il futuro.

milan tare
Addio Milan: salutano in due (lapresse)-spaziomilan.it

Non solo Chukwueze: anche Yunus Musah è in bilico. Sul centrocampista americano c’è da tempo l’Atalanta, che continua a spingere per provare a convincere i rossoneri a cederlo. La richiesta del Milan è chiara: servono circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra importante, che riflette la volontà del club di non fare sconti e di tutelare un giocatore ancora giovane e con margini di crescita.

Insomma, la settimana che porta alla chiusura del mercato si preannuncia caldissima per il Milan: tra possibili addii eccellenti e qualche nuovo innesto, la rosa di Fonseca potrebbe cambiare volto fino all’ultimo minuto disponibile.

Giulia Bianchi

Cresciuta a pane, calcio, basket e bistecca dal 1997. Collaboro con il network Nuovevoci da anni e lavoro per DAZN, cercando di trasformare ogni evento in una narrazione coinvolgente. Quando non sono al computer o allo stadio amo esplorare i paesi nordici e perdermi nei mondi fantastici del cinema fantasy, da sempre fonti inesauribili di ispirazione. Oltre alle maglie da calcio vintage colleziono scarpe, mie piccole ossessioni. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Toscana con tessera n. 17899
Gestione cookie