Mercato Milan, sarà doppio addio: cessione ad un passo

Manca l’ultima caldissima settimana di mercato: il Milan è attivissimo anche in uscita.

Nel suo consueto editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, tracciando un quadro che, a pochi giorni dalla chiusura, appare tutt’altro che definitivo.

I rossoneri, infatti, non sono solo alla ricerca di rinforzi ma stanno anche valutando diverse uscite che potrebbero alleggerire la rosa e al tempo stesso garantire nuove risorse economiche.

Addio Milan: salutano in due

Uno dei nomi caldi è quello di Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano, arrivato solo un anno fa dal Villarreal, non ha convinto del tutto e ora è finito nel mirino del Fulham, pronto a rilanciare con forza per portarlo in Premier League. La decisione finale spetterà al giocatore, ma se l’addio dovesse concretizzarsi il Milan potrebbe pensare a un colpo in prospettiva, con il giovane Rayan del Vasco da Gama, classe 2006, che rappresenta un profilo molto interessante per il futuro.

Non solo Chukwueze: anche Yunus Musah è in bilico. Sul centrocampista americano c’è da tempo l’Atalanta, che continua a spingere per provare a convincere i rossoneri a cederlo. La richiesta del Milan è chiara: servono circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra importante, che riflette la volontà del club di non fare sconti e di tutelare un giocatore ancora giovane e con margini di crescita.

Insomma, la settimana che porta alla chiusura del mercato si preannuncia caldissima per il Milan: tra possibili addii eccellenti e qualche nuovo innesto, la rosa di Fonseca potrebbe cambiare volto fino all’ultimo minuto disponibile.