Mercato Milan, scelta fatta: il sostituto di Thiaw arriva dall’Inghilterra

Malick Thiaw sarà un nuovo giocatore del Newcastle United: il Milan ha già scelto il sostituto. Arriva dall’Inghilterra.

Il Milan e Malick Thiaw a stretto giro si diranno ufficialmente addio. Nella giornata di ieri, dopo l’amichevole con il Leeds, il difensore tedesco ha salutato la squadra. L’ex Schalke 04 a breve sottoscriverà con il Newcastle United un contratto fino al 2030 da 4 milioni a stagione. Mentre al Milan andranno 40 milioni di euro. Considerato lo stato attuale dell’operazione, prossima alla chiusura definitiva, il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo difensore, individuando il sostituto di Malick Thiaw proprio in Inghilterra.

Il sostituito di Thiaw arriva dall’Inghilterra: colpo in vista?

Il Milan sta monitorando diversi profili per sostituire Malick Thiaw, come quelli di Pietro Comuzzo della Fiorentina e Giovanni Leoni del Parma. Il primo costa sui 25 milioni, mentre il secondo è valutato intorno ai 40. Il club rossonero, però, non avrebbe posato i propri occhi solamente sui giocatori di Serie A.

Il ds Tare sarebbe intrigato da un’occasione di mercato decisamente meno costosa di quelle per Pietro Comuzzo e Giovanni Leoni. Stando ai diversi rumors, il Milan starebbe valutando come sostituto di Thiaw anche Caleb Okoli. Il difensore del Leicester sembra essere considerata dalla dirigenza rossonera una chance di mercato molto allettante. Il centrale classe 2001 costerebbe al Diavolo intorno ai 14 milioni di euro, cifra decisamente alla portata.

Inoltre, Caleb Okoli conosce già il calcio italiano, avendo militato in club come Atalanta, Cremonese, Spal e Frosinone. Nella precedente stagione, nonostante sia arrivata la retrocessione in Championship, il difensore italiano di origini nigeriane ha comunque ben figurato, ottenendo 23 presenze e un gol.