Mercato Milan, scelta fatta: il sostituto di Thiaw arriva dall’Inghilterra

di
Milan, Okoli verso i rossoneri

Malick Thiaw sarà un nuovo giocatore del Newcastle United: il Milan ha già scelto il sostituto. Arriva dall’Inghilterra.

Il Milan e Malick Thiaw a stretto giro si diranno ufficialmente addio. Nella giornata di ieri, dopo l’amichevole con il Leeds, il difensore tedesco ha salutato la squadra. L’ex Schalke 04 a breve sottoscriverà con il Newcastle United un contratto fino al 2030 da 4 milioni a stagione. Mentre al Milan andranno 40 milioni di euro. Considerato lo stato attuale dell’operazione, prossima alla chiusura definitiva, il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo difensore, individuando il sostituto di Malick Thiaw proprio in Inghilterra.

Il sostituito di Thiaw arriva dall’Inghilterra: colpo in vista?

Il Milan sta monitorando diversi profili per sostituire Malick Thiaw, come quelli di Pietro Comuzzo della Fiorentina e Giovanni Leoni del Parma. Il primo costa sui 25 milioni, mentre il secondo è valutato intorno ai 40. Il club rossonero, però, non avrebbe posato i propri occhi solamente sui giocatori di Serie A.

Il ds Tare sarebbe intrigato da un’occasione di mercato decisamente meno costosa di quelle per Pietro Comuzzo e Giovanni Leoni. Stando ai diversi rumors, il Milan starebbe valutando come sostituto di Thiaw anche Caleb Okoli. Il difensore del Leicester sembra essere considerata dalla dirigenza rossonera una chance di mercato molto allettante. Il centrale classe 2001 costerebbe al Diavolo intorno ai 14 milioni di euro, cifra decisamente alla portata.

Milan, Okoli verso i rossoneri
Milan, Okoli in orbita rossonera – (LaPresse) SpazioMilan.it

Inoltre, Caleb Okoli conosce già il calcio italiano, avendo militato in club come Atalanta, Cremonese, Spal e Frosinone. Nella precedente stagione, nonostante sia arrivata la retrocessione in Championship, il difensore italiano di origini nigeriane ha comunque ben figurato, ottenendo 23 presenze e un gol.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie