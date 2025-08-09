Mercato Milan, sfuma il colpo in attacco: va da Theo Hernandez

In casa Milan sfuma un colpo per il reparto offensivo: l’attaccante vola in Arabia, nell’attuale squadra di Theo Hernandez.

Dopo la stagione deludente dello scorso anno, il Milan sembra aver cominciato ad alzare l’asticella: nei primi giorni di giugno, il club di Via Aldo Rossi ha ingaggiato un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e un nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Due profili che non si “accontentano” di poco, ma che vogliono riportare la squadra rossonera a grandi livelli. La priorità dunque è il calciomercato, con Tare che in prima persona decide le trattative, sia in entrata che in uscita, al fine di consegnare al nuovo tecnico rossonero una squadra competitiva. Alcuni colpi in entrata sono già andati in porto, ma il Milan ha la necessità di ingaggiare un attaccante e un difensore, per completare la rosa 2025/2026, che dovrà puntare a raggiungere almeno la Champions League.

Mercato Milan, sfuma l’attaccante: andrà in Arabia

Il reparto offensivo del Milan è uno dei reparti che deve essere ancora completato: Massimiliano Allegri vorrebbe in rosa almeno un ulteriore attaccante, un vero numero 9, che sostituisca Gimenez. Nelle scorse settimane, ai rossoneri è stato accostato anche Darwin Nunez, attaccante del Liverpool, sul mercato. L’attaccante classe ’99 uruguaiano non era più nei piani del club inglese, tanto che lo ha messo sul mercato.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, l’attaccante del Liverpool è prossimo a lasciare il club e volare in Arabia, all’Al-Hilal, dove troverà l’ex rossonero Theo Hernandez. Sfuma così il sogno di mercato del Milan per l’attacco, che ora dovrà virare su altri profili prima della fine della sessione di mercato. Al Liverpool andranno 53 milioni di euro, una cifra inimmaginabile per il club rossonero, che avrebbe puntato più su un prestito del calciatore uruguaiano.