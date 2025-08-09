Mercato Milan, svolta improvvisa: l’esubero è pronto a volare in Turchia

Milan, il Fenerbahce piomba su Okafor

Il Milan è pronto a mettere a segno una nuova cessione: l’esubero rossonero si avvicina al trasferimento in Turchia.

Parallelamente alle operazioni in entrata, il Milan continua a lavorare anche sul fronte delle cessioni. In questo senso, sono arrivate delle novità riguardo al futuro di un esubero in particolare: la sua avventura in Serie A sembra orami giunta al capolinea, con il rossonero vicino al trasferimento in Turchia.

Cessione in Turchia: l’esubero è ai saluti

Ci sono delle novità in merito al futuro di Noah Okafor. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’attaccante svizzero del Milan sarebbe finito nuovamente al centro delle attenzioni dei turchi del Fenerbahce di José Mourinho. Scenario che starebbe intrigando molto il giocatore rossonero, che fino a qualche settimana fa sembrava essere molto vicino al Bologna.

L’esperto di mercato, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato: “Nella lista del Fenerbahçe resiste anche Okafor. Ci sono stati dei contatti anche nelle ultime ore. La pista prioritaria, che sembra vicina alla chiusura, è un’altra. Però, qualora qualcosa dovesse andare storto, il Fenerbahçe ha un piede anche nella scarpa di Okafor”.

Noah Okafor è fuori dal progetto del Milan di Allegri. L’attaccante svizzero è tornato in rossonero dopo aver disputato la seconda parte della precedente stagione in prestito al Napoli. Lo spazio per lui in maglia azzurra è stato pressoché nullo, complice anche una forma fisica tutt’altro che ottimale. Il Milan sta spingendo molto per il trasferimento: l’idea è di cederlo a titolo definitivo. Per l’attaccante classe 2000, che piace anche a Lecce e Flamengo, è valutato intorno ai 13/15 milioni.

Nunzio Marrazzo

