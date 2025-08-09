Mercato Milan, Tare è in Inghilterra: tre trattative in corso

Il direttore sportivo del Milan in queste ore è in Inghilterra: tre trattative in corso per il mercato rossonero, tra entrate e uscite.

Dopo la stagione deludente dello scorso anno, il Milan sembra aver cominciato ad alzare l’asticella: nei primi giorni di giugno, il club di Via Aldo Rossi ha ingaggiato un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e un nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Due profili che non si “accontentano” di poco, ma che vogliono riportare la squadra rossonera a grandi livelli. La priorità dunque è il calciomercato, con Tare che in prima persona decide le trattative, sia in entrata che in uscita, al fine di consegnare al nuovo tecnico rossonero una squadra competitiva. Alcuni colpi in entrata sono già andati in porto, ma il Milan ha la necessità di ingaggiare un attaccante e un difensore, per completare la rosa 2025/2026, che dovrà puntare a raggiungere almeno la Champions League.

Milan, il ds Tare in Inghilterra per tre trattive

A poco meno di un mese dalla chiusura definitiva della sessione estiva di mercato, il club rossonero deve completare la rosa per la prossima stagione. A tal proposito, il direttore sportivo Igli Tare in queste ore è in Inghilterra per portare avanti ben tre trattative di mercato.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato sul proprio profilo X, Nicolò Schira, Igli Tare è in Inghilterra per portare avanti due cessioni e un acquisto: Thiaw sempre più vicino al Newcastle, Musah sempre più vicino al Nottingham Forrest mentre Hojlund sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Tre operazioni di mercato che fanno felici il club rossonero, soprattutto per il bottino che può incassare dalle due cessioni del difensore tedesco e del centrocampista statunitensi, ovvero quasi 60/70 milioni di euro, da reinvestire poi sul mercato.

Mercato Milan, Hojlund sempre più vicino

La missione inglese di Tare di queste ultime ore ha come obiettivo anche quello di concretizzare il prestito di Hojlund al Milan: l’attaccante danese è un concreto obiettivo del Milan, per dare freschezza al reparto offensivo, considerato un pò carente. Prenderlo a titolo definitivo dal Manchester United è un pò complicato in questa sessione, e il prestito attualmente è l’opzione più favorevole per i rossoneri. L’attaccante classe 2003 può dunque far ritorno in Italia dopo l’esperienza all’Atalanta, terminata forse prima del previsto. Tare ha in mano un colpo da 90.