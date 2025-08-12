Mercato Milan, Tare sale in cattedra: porta il top player in rossonero

Il ds Igli Tare è pronto a dare un’ulteriore accelerata al mercato del Milan. Il dirigente rossonero vuole chiudere quanto prima per il top player.

Gli ultimi giorni in casa Milan sono stati quelli di Koni De Winter e Zacharay Athekame. Il club rossonero ha di fatto chiuso per entrambi i giocatori, che nelle prossime ore dovrebbero diventare a tutti gli effetti nuovi giocatori del Diavolo. Il mercato del Milan non si concluderà, però, con il centrale belga e il terzino svizzero.

Ora sull’agenda della dirigenza c’è il nuovo attaccante, con Igli Tare pronto a rivestire un ruolo più che centrale nella buona riuscita dell’affare. Il futuro centravanti del Milan è già stato individuato e il ds rossonero non ha nessuna intenzione di lasciarselo sfuggire. L’ultima mossa lascia pochi dubbi.

Milan, assalto a Hojlund: Tare rimasto in Inghilterra per chiudere

Sembra concretizzarsi sempre di più il ritorno in Serie A di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese è il prescelto dal Milan per affiancare Santiago Gimenez e nelle prossime ore si conta di arrivare ad una svolta. Come riportato dal Corriere dello Sport, Milan e Manchester United si sono accordate per un prestito oneroso a 5/6 milioni con un diritto di riscatto fissato a 35/40 milioni.

L’ultimo ostacolo è rappresentato dalla volontà di Hojlund, inizialmente desideroso di restare a Manchester, ma ormai quasi convinto del trasferimento in rossonero. Intanto in queste ore Igli Tare è rimasto in Inghilterra per chiudere l’affare, con anche un intermediario vicino al club che sta cercando di convincere i giocatore.

L’acquisto da parte del Manchester United di Benjamin Sesko e Matheus Cunha, sta facendo capire ad Hojlund che di spazio per lui ce ne sarebbe davvero poco. In caso di addio, l’ex Atalanta avrebbe preferito il trasferimento a titolo definitivo, ma adesso sembra pronto ad aprire anche alla cessione in prestito.

Hojlund al Milan, arrivato da tempo l’ok di Allegri

Ad aver da tempo dato il suo benestare all’assalto del Milan per Hojlund è Max Allegri. Il tecnico rossonero vede il danese come l’uomo ideale per alternarsi con Gimenez. L’attacco del Diavolo potrebbe così puntare su una coppia di assoluto valore, con Hojlund che potrebbe comporre un tridente tutta tecnica e velocità con Leao e Pulisic.

Per poter vedere Hojlund con la casacca rossonera bisognerà attendere, ma in casa Milan non c’è mai stata così tanta fiducia sulla buona riuscita dell’affare. La sensazione è che le prossime ore possano essere quelle decisive per il semaforo verde.