Igli Tare non ha alcuna voglia di fermarsi: il ds del Milan ha in mente un altro colpo in attacco dopo l’acquisto di Victor Boniface.

Prosegue senza sosta il lavoro del Milan sul mercato. La società rossonera si appresta a regalare ai tifosi e a Max Allegri un nuovo centravanti di caratura internazionale: Victor Boniface. Il club lombardo ha scelto il bomber nigeriano per rinforzare il proprio reparto avanzato, ottenendo in poche ore il via libera da parte del Bayer Leverkusen. L’operazione sarebbe stata incanalata sui binari del prestito con diritto di riscatto fissato sui 30 milioni. Ma Tare non intende fermarsi a Boniface: il ds del Milan sarebbe pronto a mandare in porto una nuova operazione in attacco.

Boniface non basta: il Milan vuole anche il bomber dello Sporting

Il Milan avrebbe in serbo un altro colpo per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la società rossonera sarebbe pronta a tentare l’affondo anche per Conrad Harder, centravanti danese dello Sporting Lisbona. La punta classe 2005 sembra piacere particolarmente al ds Igli Tare. Consapevole dell’interesse del Diavolo, la compagine portoghese avrebbe fissato il prezzo.

Lo Sporting vorrebbe vedere sul tavolo della trattativa un’offerta da 28 milioni di euro. Conrad Harder, sotto contratto con i portoghesi fino al 2029, ha realizzato complessivamente 11 gol in 50 presenze con la squadra di Lisbona. Nell’ultima stagione, sono state cinque le reti siglate in 28 partite. Annata in cui la giovane punta ha anche fatto il suo esordio in nazionale.

Conrad Harder, che avrebbe generato interesse anche all’interno della Fiorentina, è cresciuto calcisticamente in patria, ossia, nel Nordsjaelland. Con il club danese, ha totalizzato 41 partite e 9 gol, più 6 match e 2 reti con la squadra delle riserve.