Mercato Milan, trattativa ai dettagli per il difensore: contatti in corso

Il Milan sta per mettere a segno un nuovo colpo per la difesa: la trattativa è in fase di definizione.

Dopo una prima fase di stallo, in cui il club milanese di Via Aldo Rossi ha operato con grande cautela sul mercato, senza affondare nessun colpo e aspettando il momento giusto, il calciomercato del Milan comincia a decollare: prima Modric a parametro zero, poi Ricci dal Torino, Estupinan dal Brighton e per ultimo Jashari dal Club Bruges. Ma i colpi in entrata del Milan non finiranno sicuramente qui, considerato che i rossoneri hanno bisogno di un paio di difensori e di un attaccante da inserire dietro a Gimenez.

Milan, ai dettagli la trattativa per Athekame

In queste ultime ore, si è fatto vivo l’interesse della dirigenza rossonera per Zachary Athekame, difensore classe 2004 in forza allo Young Boys. I rossoneri si sono mostrati interessati al giovane calciatore, che ha fatto intendere di gradire la destinazione Milano. Consapevole che anche altre squadre lo stanno seguendo, lo Young Boys ha alzato il prezzo del cartellino, tuttavia il Milan non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto tramite un video sul proprio canale YouTube, nella serata odierna Milan e Young Boys hanno scambiato ulteriori contatti, per limare i dettagli e la distanza tra i due club, con il club rossonero che non andrebbe oltre i 10 milioni di euro. Athekame può diventare nelle prossime ore un calciatore del Milan: un profilo giovane, da inserire all’interno della squadra rossonera.