Messo alla porta dal Psg: il Milan lo soffia ai bianconeri

Il Milan guarda in casa Psg, Luis Enrique lascia andare uno dei giocatori della rosa: affare da non farsi sfuggire

Con l’arrivo di Jashari, salgono a quattro gli acquisti in casa Milan. Inizia a prendere forma quello che sarà il nuovo Diavolo, ma naturalmente i rossoneri non possono e non vogliono fermarsi qui, bensì proseguire in una campagna di rafforzamento che possa portarli a consolidare la loro candidatura per un ritorno in Champions League. E magari pensare di poter puntare anche più in alto.

Con l’acquisto dello svizzero dai belgi del Bruges, si può ipotizzare che il centrocampo, di fatto, sia al completo. Allegri ha adesso a disposizione un reparto di qualità e quantità, che dovrà essere cruciale nel supportare la manovra d’attacco ma anche dare quel filtro fisico e tattico che troppe volte lo scorso anno è mancato. Adesso, il Milan può concentrarsi su altri reparti e cercare di trovare ulteriori rinforzi per salire ancora di livello.

C’è da trovare quelle che si chiamano occasioni di mercato e in questo un dirigente come Tare è di certo esperto. Un po’ dappertutto, anche se non soprattutto nei club più importanti, ci sono giocatori in esubero che non fanno più parte dei piani ma che altrove possono far comodo eccome. Al Psg campione d’Europa, per esempio, più di qualche elemento potrebbe dire addio. Uno ‘scarto’ di Luis Enrique può fare la felicità del Milan.

Milan, idea Kang In Lee: sprint sul Newcastle, rossoneri che piazzano il sorpasso

In una squadra piena di talento, in maniera quasi abbacinante nel reparto offensivo, un giocatore pur bravo come Kang In Lee sembra non dover trovare spazio. Può approfittarne il Milan, che inizia a programmare un’offerta per il sudcoreano.

Giocatore che per la sua abilità tra le linee rappresenterebbe una interessante freccia in più all’arco offensivo. Secondo ‘Fichajes.net’, il Psg apre alla cessione e attende di capire quale sarà la proposta che perverrà dal Milan per imbastire un affare con la relativa formula. In questo momento, il Diavolo sembra davanti al Newcastle, che pure stava seguendo il calciatore da un po’. Ma per i ‘Magpies’, che già si sono visti sfilare diversi acquisti, potrebbe esserci l’ennesima beffa.

Milan, Allegri punta a costruire un Diavolo da titolo: cosa manca per crederci davvero

Un ulteriore rinforzo di tal fatta darebbe ad Allegri, come detto, tanta qualità in più da sfoggiare davanti. Il tecnico livornese per ora si sta concentrando sul lavoro in campo e parla poco del mercato delle trattative, ma ha motivi per iniziare a essere soddisfatto.

L’obiettivo dichiarato è quello del ritorno in Champions League, ma uno come l’allenatore del Milan di sicuro pensa a qualcosa in più. Con un attaccante di livello e con un difensore altrettanto forte, a inserirsi nella lotta scudetto ci si potrebbe iniziare a pensare. Una svolta che lascerebbe il segno e che cambierebbe molti equilibri nella griglia del campionato.