Milan, accelerata decisiva: il bomber ad un passo

Il mercato rossonero continua e l’obiettivo numero uno sembra essere sempre più vicino. Si attendono sviluppi importanti nel giro di ore.

Il Milan continua il suo mercato tra entrate e uscite per regalare una rosa di livello a Massimiliano Allegri. L’inizio della stagione si avvicina, con la prima sfida ufficiale di Coppa Italia contro il Bari questa domenica. Poi l’esordio in campionato, sabato prossimo, a San Siro contro la Cremonese.

Ecco perché Tare sta cercando di dare anche un’accelerata sul mercato. La squadra non è pronta, manca ancora qualche tassello e la società lo sa. Uno su tutti, l’attaccante centrale che dovrebbe completare il reparto offensivo, con il solo Gimenez che non può essere l’unica punta della rosa per tutta la stagione.

Mercato Milan, Hojlund: accelerata decisiva

L’obiettivo numero uno dei rossoneri resta sempre il danese Rasmus Hojlund, giocatore ormai in uscita da Manchester. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo United ha aperto alla formula del prestito, tra l’altro oneroso con diritto di riscatto e non obbligo per andare incontro al Milan e alleggerire il costo a bilancio di quest’anno.

Tare vorrebbe quindi chiudere per una cifra intorno ai 40 milioni di euro tra prestito e riscatto, mentre la controparte ne chiede 50. Entrambe sanno che se vogliono portare a termine l’operazione ci sarà da venirsi incontro, con i Red Devils che hanno già comunicato al giocatore che non c’è spazio per lui ad Old Trafford. Occhio quindi alla sfida di questo sabato contro l’Arsenal. Vedremo se Amorim lo convocherà o meno.

Hojlund già per la prima di campionato? Il Milan ci prova

Quali possono essere quindi le tempistiche per questa operazione? Nell’idea del Milan ovviamente l’arrivo del giocatore era programmato per la settimana della prima di A, il tempo di ambientarsi, qualche allenamento sulle gambe e poi subito in campo. La chiusura della trattativa forse però non è ancora così vicina, tanto che i rossoneri mantengono comunque i contatti con alcune alternative.

Hojlund ha già condiviso il suo gradimento per la destinazione. Il Milan ha incontrato martedì i rappresentati e il papà del giocatore, insistendo sulla voglia e volontà di portarlo a San Siro. Il giocatore vorrebbe però delle garanzie tecniche e di progetto. Vorrebbe insomma delle certezze sull’eventuale riscatto l’anno prossimo. Magari un diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, o magari una cifra di riscatto che lasci margine ai rossoneri.