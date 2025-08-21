Milan, accordo raggiunto per Bonifice: tutti i dettagli

Il Milan chiude il colpo più atteso: il nuovo centravanti per Max Allegri arriva dalla Bundesliga, trattativa ai dettagli, poi le visite mediche.

La tifoseria rossonera è pronta ad accogliere il nuovo centravanti. Dopo un’estate passata ad attendere il momento propizio per Dusan Vlahovic, a convincere Rasmus Hojlund, la dirigenza rossonera è volata in Germania e ha chiuso in tempi brevi per il nuovo centravanti.



Sarà Victor Boniface il nuovo volto dell’attacco rossonero, chiamato a vincere ora la concorrenza del bebote Santi Gimenez, rimasto per giocarsi le sue carte e convincere mister Allegri. Un colpo, forse l’ultimo, di una finestra di mercato a dir poco movimentata per il Milan che dopo aver rivoluzionato la mediana, ha scelto di affidare le chiavi dell’attacco al nativo di Lagos.

I dettagli dell’operazione

Come riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, questa mattina l’agente di Boniface e la dirigenza meneghina si sono incontrati per discutere tempi e modalità dell’accordo. Un incontro andato a buon fine che ha spalancato le porte di Milanello all’attaccante nigeriano.



Con il Leverkusen invece, l’accordo era già stato trovato sulla base di un prestito oneroso di 5 mln con un diritto di riscatto fissato a 25. Secondo Schira, le visite mediche del classe 2000 potrebbero svolgersi già nella giornata di domani. Per Boniface, una grande chance in una grande piazza dopo l’esperienza al Leverkusen grazie alla quale si è messo in vetrina, attirando le attenzioni di tanti top club.

Un esperienza però, colma di alti e bassi e di luci e ombre. Se è indiscutibile il suo apporto offensivo e la propensione realizzativa, qualche perplessità rimane per le condizioni fisiche del nigeriano, rimasto ai box per molto tempo in questo 2025. Prima dell’approdo in Bundes, Boniface ha ben figurato in Norvegia ed in Belgio rispettivamente con le maglie di Bodo Glimt e Union Saint Gillois.