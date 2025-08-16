Milan, addio Hojlund: scambio con la Roma e nuovo bomber

Operazione a sorpresa tra il Diavolo e i capitolini, per l’arrivo del bomber a San Siro: l’intreccio di mercato cambia tutto

Dopo i tanti colpi in entrata degli ultimi giorni, il Milan adesso si concentra su altri fronti. Capitolo uscite ancora da arricchire con qualche partenza, con i nomi di Okafor e Chukwueze primi indiziati, ma non soltanto loro. E poi, per quanto riguarda il prossimo acquisto, il tema caldissimo è quello del centravanti, che il Diavolo sta inseguendo di fatto dall’inizio del mercato, ma finora non è riuscito ad arrivare a dama nonostante i tanti nomi tentati.

Santiago Gimenez scalpita e vuole dimostrare di valere la maglia da titolare là davanti, ma di sicuro il Milan avrà bisogno di un giocatore che con lui possa alternarsi in quella posizione, per coltivare ambizioni di livello. Per questo, da un paio di mesi, gli accostamenti ai rossoneri sono stati numerosi. Sembrava si fosse in dirittura d’arrivo per Hojlund, ma manca ancora qualcosa. E forse, il club potrebbe cambiare obiettivo.

Il mercato nella sua fase finale, come sappiamo, entra se possibile in un tourbillon di rumours e ribaltoni ancora più accentuato. Attenzione ad esempio al particolare intreccio con la Roma, che può cambiare tutto e far sì che a Milanello arrivi un attaccante tramite un insolito ‘scambio’.

Milan e Roma, gentlemen agreement: Embolo nella Capitale e Dovbyk a Milanello

Ancora una volta, il nome di Embolo è stato accostato al Milan. Candidatura che vede i rossoneri freddi, ma gli intermediari continuano a proporlo al club milanese. La chiave di volta potrebbe essere Dovbyk.

Secondo ‘L’Equipe’, ci sarebbe anche la Roma infatti su Embolo. I rossoneri potrebbero impegnarsi, per così dire, a lasciare campo libero ai giallorossi per il camerunense. A patto di avere Dovbyk a condizioni non svantaggiose dal punto di vista economico. Da capire se i possibili dialoghi tra i due club andranno a buon fine.

Milan, Hojlund temporeggia troppo: l’affare può saltare

Una decisione cui il Milan potrebbe pervenire se nelle prossime ore non si sbloccasse l’affare Hojlund. Ora per il Diavolo non è più il tempo di tergiversare e attendere.

Il Milan ha fatto la sua proposta, lo United ha aperto al trasferimento, il giocatore però ancora non è convinto del tutto. E forse questo, alla fine, potrebbe costargli caro, dato che ai ‘Red Devils’ sembra comunque destinato ad avere poco spazio. Il Diavolo aspetterà ancora nelle prossime ore, ma non così a lungo.