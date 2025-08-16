Milan, addio imminente per Okafor? C’è l’offerta per lo svizzero

Novità in casa Milan per quanto riguarda la possibile cessione di Noah Okafor. Recapitata un’offerta al club rossonero per l’esterno svizzero.

Sempre più vicino il debutto ufficiale per il Milan di Max Allegri, che domani sera aprirà la sua stagione contro il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia. Il campo sta, dunque, per tornare ad avere la priorità in casa rossonera, con il mercato che però non è ancora finito. Nelle prossime settimane il Diavolo proverà a chiudere gli ultimi colpi, cercando anche di risolvere il capitolo cessioni.

Tra i rossoneri di cui si parla maggiormente c’è senza dubbio Noah Okafor. L’esterno svizzero, tra i grandi protagonisti del precampionato rossonero, ha il futuro ancora incerto, almeno fino a poche ore fa. Di recente c’è, infatti, stata un’offerta per il rossonero. La risposta del Milan è già arrivata.

Okafor, il Fenerbahce tenta l’assalto: per il Milan è incedibile

L’arrivo di Max Allegri e l’ottimo precampionato hanno incredibilmente cambiato il futuro di Okafor. Come riportato da Sky Sport, il Fenerbahce ha presentato una prima offerta per lo svizzero, trovando però il muro del Milan. Il club rossonero considera incedibile l’ex Napoli, con Allegri che crede molto in lui.

Il tecnico livornese vede Okafor come il jolly da inserire a partita in corso, ruolo che lo svizzero ha già ricoperto nel suo primo anno in rossonero con Stefano Pioli in panchina.

Nel giro di poche settimane è, dunque, cambiato tutto. Da esubero da piazzare il prima possibile, ora Okafor è diventato uno delle pedine più importanti per Allegri.