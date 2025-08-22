Milan, affare con la Roma: la conferma di Gasperini

Si apre un interessante asse di mercato tra Milan e Roma: importanti le parole del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini

Domani sera Milan e Roma scenderanno in campo contemporaneamente ospitando, rispettivamente, Cremonese e Bologna nei match validi per la prima giornata di campionato. Ma il destino delle due squadre si intreccerà anche sul mercato.

L’inizio della prima giornata di campionato è ormai imminente, ma in queste ore non può non tener banco il calciomercato. La sessione estiva di trasferimenti sta per volgere al termine e in questa ultima e infuocata fase può accadere di tutto. Il Milan è stata una delle società ad essersi mossa di più (in entrata e in uscita) in Italia, grazie soprattutto all’operato del direttore sportivo Igli Tare il quale ha rivoluzionato il centrocampo del Diavolo e non solo.

Nelle prossime ore il Milan accoglierà Victor Boniface, pronto a diventare il nuovo attaccante del Milan. Il club rossonero ha virato con decisione sul centravanti nigeriano viste le difficoltà nella trattativa per Rasmus Hojlund (ora vicino al Napoli di Antonio Conte) e nel frattempo lavora anche al possibile approdo di Conrad Harder, giovane centravanti danese di proprietà dello Sporting Lisbona il cui arrivo andrebbe a completare il reparto offensivo del Milan.

Calciomercato Milan, affare a sorpresa con la Roma

Nel frattempo, il direttore sportivo Igli Tare lavora anche su altri fronti e potrebbe garantire a Massimiliano Allegri un altro rinforzo. In particolar modo, il dirigente rossonero è alla ricerca di un centrocampista offensivo capace di supportare gli attaccanti, ma anche di dare il suo contributo in fase di contenimento. In tal senso da giorni si registra l’interesse per Mario Stroeykens, giovane trequartista belga di proprietà dell’Anderlecht. Ma ora potrebbe aprirsi un’altra strada per il Milan.

Nelle ultime ore di mercato, infatti, il Milan potrebbe fare un tentativo per Lorenzo Pellegrini, nome accostato più volte ai rossoneri in passato. Quest’oggi, presentando la sfida di domani con il Bologna, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha confermato la possibile partenza del centrocampista ex Sassuolo: “La situazione non è molto chiara, la società non vuole rinnovare il contratto del giocatore e lui ha bisogno di giocare per puntare alla Nazionale”. Insomma, Pellegrini è in partenza e potrebbe rappresentare un’occasione interessante per il Milan.