Milan alle strette: il giocatore dice sì all’offerta dalla Premier

Il Milan adesso è con le spalle al muro: il giocatore ha accettato l’offerta dalla Premier League.

Sono diversi i giocatori del Milan ad essere finiti al centro delle voci di mercato. La squadra rossonera sta ricevendo diversi apprezzamenti sopratutto dalla Premier League. Stando ai rumors, Alexis Saelemaekers sarebbe seguito con grande interesse dall’Aston Villa, mentre Yunus Musah avrebbe attirato su di sé gli occhi del Nottingham Forest. Il più chiacchierato, però, sarebbe un altro: Malick Thiaw. Il difensore tedesco starebbe flirtando con il Newcastle United.

Thiaw dice sì ai Magpies: offerta accettata!

Malick Thiaw potrebbe lasciare Milano in questa finestra di mercato. Dopo il primo no incassato dal club rossonero, il Newcastle United sarebbe pronto ad alzare il tiro, presentando alla società lombarda una nuova offerta. I Magpies a stretto giro dovrebbero far recapitare alla compagine di via Aldo Rossi una proposta da 40 milioni di euro, somma che potrebbe portare il Milan a dire di sì alla cessione.

In attesa dell’offerta, Malick Thiaw avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in Inghilterra. Il difensore tedesco classe 2001 si sarebbe detto ben disposto a lasciare il Milan per vestire la maglia bianconera del Newcastle United. Il giocatore ex Schalke 04 avrebbe ceduto al fascino della Premier League, accettando un contratto fino al 2030 da 4 milioni a stagione. Stamani, Tare ha raggiunto l’Inghilterra per discutere con il Newcastle e non solo. Il ds rossonero parlerà anche con il Manchester United per Hojliund e con il Nottingham Forest per Yunus Musah.

Dunque, Thiaw sembra aver fatto la sua scelta, mettendo il Milan alle strette. Il difensore sarebbe pronto a lasciare i rossoneri, nonostante Massimiliano Allegri stia spingendo per la sua permanenza in squadra.