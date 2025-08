Il Milan rinuncia a più di 30 milioni di euro: c’entra Allegri

Massimiliano Allegri si oppone alla cessione: il tecnico toscano dice no all’addio del calciatore rossonero.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, continua ad essere alle prese con diversi nodi da sciogliere per quanto riguarda il mercato in uscita. La società rossonera lavora costantemente per sfoltire la rosa di mister Massimiliano Allegri, ancora appesantita da molteplici esuberi con ingaggi sostanziosi.

Sono ancora molteplici i calciatori fuori dal progetto che il club si vede obbligato a piazzare: nella lista dei partenti ci sarebbe anche un nome che pare abbia generato delle divergenze tra la dirigenza ed il nuovo mister del Diavolo. Mister Allegri, infatti, si sarebbe detto contrario alla cessione, ribandendo la volontà di trattenere il giocatore in rossonero.

La Premier piomba sul rossonero: Allegri mette un freno alla cessione

Nelle ultime ore sta prendendo sempre più credito la notizia che vede Malick Thiaw lontano da Milano. Dopo due stagioni in rossonero, il centrale tedesco sarebbe finito nella lista delle possibili cessioni. Non molto tempo fa, si parlava di un interessamento da parte di club tedeschi, come Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Adesso, per il difensore classe 2001 si sarebbe riaperto un nuovo scenario: il trasferimento in Premier League.

Stando ai rumors di mercato, Malick Thiaw sarebbe tornato al centro dell’attenzione del Newcastle United. I Magpies starebbero mostrando un’interessante sempre più crescente nei confronti del centrale tedesco. La società inglese, di fatto, sarebbe pronta ad avanzare, presentando un’offerta importante al Milan. Dopo aver detto di no al Como, facendo saltare un’affare da 25 milioni per i rossoneri, ora Thiaw potrebbe finire in Premier League.

Il Diavolo non avrebbe problemi a cederlo, ma facendo prevalere le proprie condizioni. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, ora la società rossonera ambisce a ricavare dalla cessione del difensore una cifra maggiore rispetto a quella pattuita con il Como. Dunque, al Newcastle servirà una proposta da oltre 30 milioni di euro per portare l’ex Schalke 04 in Premier League. Una presa di posizione da parte dei rossoneri che non sarebbe piaciuta affatto ad Allegri.

Allegri frena tutto: il tecnico dice no alla cessione

Mister Massimiliano Allegri si sarebbe mostrato contrario alla cessione di Malick Thiaw: il tecnico di Livorno lo considera un difensore affidabile su cui costruire la difesa rossonera del futuro. L’allenatore ex Juventus, infatti, vorrebbe tenerselo stretto. Una scelta che potrebbe, di fatto, spingere il Milan ad accantonare l’idea di ricavare più di 30 milioni dalla vendita di Thiaw.

Inoltre, a porre un freno alla potenziale cessione sarebbe lo stesso difensore. Il tedesco vorrebbe rimanere al Milan per giocarsi le proprie chance sotto la guida di Allegri, così come confermato da Matteo Moretto. L’esperto di mercato, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza: “Thiaw continua ad essere un obiettivo de Newcastle. Se proprio deve andare via, il giocatore ha sempre detto di voler andare in un club che gioca la Champions League, ma preferirebbe restare al Milan”.

Allegri non vuole privarsi di Thiaw: il tecnico di Livorno avrebbe incluso il centrale tedesco nei suoi piani tecnico-tattici, garantendogli un posto da protagonista nel nuovo progetto rossonero. Nonostante il chiaro desiderio dell’allenatore rossonero, il Milan sarebbe comunque ben disposto ad ascoltare eventuali offerte per il difensore, compresa quella del Newcastle United.