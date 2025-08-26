Milan, Allegri ha scelto: è lui il sostituto di Musah

Yunus Musah è sempre più vicino all’addio: Massimiliano Allegri ha le idee chiare per il sostituto dell’americano.

Dopo Napoli e Nottingham Forest, in questi giorni per Yunus Musah si è aperto un nuovo scenario: il trasferimento all’Atalanta. La società bergamasca, di fatto, starebbe insistendo molto per strappare il sì del Milan ed assicurarsi le prestazioni del duttile centrocampista statunitense.

La Dea avrebbe messo sul tavolo 25 milioni più bonus, mentre il club rossonero sarebbe ancora fermo sulla richiesta da 30 milioni. La lieve distanza, però, potrebbe essere colmata in questi ultimi giorni di mercato. Intanto, Igli Tare avrebbe individuato il possibile sostituto di Musah, su indicazione di Massimiliano Allegri.

Max Allegri ha scelto: l’erede di Musah arriva dalla Serie A?

Nel caso in cui Yunus Musah dovesse partire, il Milan sarebbe pronto a puntare con decisione su Giovanni Fabbian. Secondo quanto affermato da ‘Tuttosport’, il centrocampista del Bologna è uno dei nomi emersi nell’ultimo vertice di mercato in casa rossonera. Dopo quanto visto sabato scorso contro la Cremonese, match perso amaramente, Tare avrebbe deciso di mettere tra gli obiettivi di mercato l’acquisto di una mezzala diversa da Fofana e Loftus-Cheek.

Quello di Giovanni Fabbian è un profilo che intriga molto, il Milan sarebbe sulle sue tracce da marzo scorso. Il club rossonero avrebbe già pensato ad un’offerta da presentare al Bologna. Igli Tare vorrebbe mettere sul piatto una proposta da 15 milioni di euro, ma per ora gli emiliani non avrebbero aperto al trasferimento del centrocampista classe 2003: i rossoblù vorrebbero garantire a Italiano prima il sostituto. Mentre il giocatore scuola Inter sarebbe ben felice di passare al Milan.

Tuttavia, qualora Musah andasse via, il Milan potrebbe decidere di intensificare il pressing, magari con un’offerta più consistente. Dunque, dopo il mancato riscatto da parte dell’Inter, Giovanni Fabbian potrebbe fare ritorno a Milano, ma questa volta per vestire la maglia rossonera. Tutto, però, dipenderà dal futuro di Musah.

In merito alla questione Milan-Fabbian si è sbilanciato Matteo Moretto, facendo delle importanti rivelazioni: “Oggi ci sono stati dei contatti diretti tra Milan e Bologna, ma la situazione non è ancora in stato avanzato. Il primo motivo è che i rossoblù vorrebbero prima trovare un sostituto. Il Bologna vorrebbe avere un calciatore già pronto prima di dare l’ok a un’eventuale cessione del suo centrocampista”.

Anche Jimenez vicino alla cessione: resta in Serie A

Non solo Musah, anche per Alex Jimenez tira aria di addio. L’esterno spagnolo sta spingendo molto per lasciare i rossoneri, sopratutto dopo ave instaurato un rapporto tutt’altro che felice con Max Allegri. Per il calciatore classe 2005 si è fatto avanti il Como, pronto ad accoglierlo in squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Milan e Como stanno trattando sulla formula dell’operazione. I lariani avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto. Nell’affare rientra anche il Real Madrid, che sul giocatore vanta un diritto di riacquisto a 9 milioni di euro per quest’estate e a 12 per quella successiva.