Milan, Allegri pronto a sorprendere: non accade da 13 anni!

Il Milan di Max Allegri si prepara subito a sorprendere tutti: pronta la novità assoluta, non accadeva da 13 anni

Manca meno di un giorno all’esordio in Serie A del Milan di Max Allegri. Dopo il buon debutto in Coppa Italia contro il Bari, i rossoneri sono pronti a misurarsi in campionato, dove a San Siro li attende la neopromossa Cremonese, chiamata subito a un impegno durissimo.

La dirigenza ha lavorato per consegnare all’allenatore una squadra più completa e competitiva. A centrocampo sono arrivati Jashari, Modric e Ricci, innesti che garantiscono qualità e freschezza. L’attenzione si è poi spostata sulla difesa: sulle fasce sono stati scelti Athekame ed Estupiñán, mentre il giovane De Winter rappresenta l’alternativa a Malick Thiaw. Il vero colpo è però Boniface, approdato dal Bayer Leverkusen con la formula del prestito con diritto di riscatto, pronto a diventare un valore aggiunto in attacco.

Milan, Allegri ha deciso: subito Modric dal primo minuto

Luka Modric domani vivrà una serata speciale: l’esordio in Serie A con la maglia del Milan, da titolare, davanti ai 70 mila di San Siro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il croato ha vinto il ballottaggio con Ricci e guiderà il centrocampo rossonero nel debutto in campionato contro la Cremonese. Per lui sarà un ritorno alle emozioni di una “prima” che non viveva dal 2012, quando esordì con il Real Madrid nella Supercoppa di Spagna contro il Barcellona.

A differenza di allora, stavolta Modric scenderà in campo nella squadra che ha sempre tifato da bambino. Giocherà da play, in mezzo a Loftus-Cheek e Fofana, chiamati da Allegri a garantire anche un contributo in zona gol. L’allenatore, alla vigilia, ha sottolineato quanto l’esperienza e la qualità del Pallone d’oro possano rappresentare la chiave per far crescere i più giovani e dare equilibrio alla manovra.

MILAN (4-3-3) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers, Giménez, Pulisic All. Massimiliano Allegri

CREMONESE (3-5-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Davide Nicola

Com’era il Real Madrid quando ha esordito Modric?

Come detto, Modric si appresta a vivere una prima volta che non gli accadeva dal 2012, quando fece il suo esordio con la maglia blanca contro il Barcellona. In quell’estate, Modric era arrivato a Madrid per 42 milioni tra parte fissa e bonus ed era stato praticamente l’unico acquisto del Real in quella sessione di calciomercato.

Il giorno del suo esordio è stato in occasione della sfida vinta per 2-1 contro il Barcellona del compianto Tito Villanova: era il Real di Josè Mourinho e Modric entra in campo nella ripresa, prendendo il posto di Mesut Ozil, schierato come trequartista nel 4231 del portoghese. Ai lati di Modric agivano Ronaldo e Di Maria e avanti a lui si muoveva il giovane pipita Higuain. Davanti alla difesa Khedira e Xabi Alonso, attuale tecnico delle merengues, mentre in difesa agivano Pepe, Sergio Ramos, Arbeloa e Marcelo. In porta invece il più classico degli Iker Casillas, capitano e bandiera indiscussa.