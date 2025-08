Milan, Allegri può esultare, arriva la conferma: ecco il super attaccante

Prosegue inoltre la trattativa per Ardon Jashari , promettente centrocampista svizzero su cui si stanno concentrando gli sforzi di Igli Tare . Ma il restyling non riguarderà solo la mediana. In attacco, il Milan cerca un giocatore d’esperienza da affiancare a Santiago Gimenez : non un prospetto futuribile, ma un profilo già pronto, capace di guidare il reparto offensivo e stimolare la crescita dell’attaccante messicano. Le ultime mosse di mercato confermano questa direzione.

Sarà un’estate di svolta in casa Milan. Dopo una stagione segnata da delusioni sul campo e tensioni interne alla dirigenza, il club rossonero ha avviato una vera e propria rifondazione tecnica e strategica. I primi segnali sono già arrivati con due cessioni di peso: Theo Hernandez e Tijjani Reijnders . Nel frattempo, il mercato in entrata è già in fermento. A centrocampo è stato definito l’acquisto di Samuele Ricci dal Torino, mentre si attende a giorni l’arrivo a Milano di Luka Modric , previsto per il 4 agosto .

Milan, arriva la conferma: Nunez è la prima scelta per l’attacco

Nonostante il grosso investimento fatto appena 6 mesi per Santi Gimenez, il messicano non sembra godere di grandissima stima da parte di tutto l’ambiente, tanto che Tare ha dichiarato non di cercare qualcuno che possa far rifiatare l’ex Feyenoord ma qualcuno che possa metterlo in competizione e quindi anche spodestarlo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ora il nome preferito per l’attacco del Milan è quello di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano classe 99 fresco campione d’Inghilterra. L’ex Benfica ha appena chiuso il suo terzo anno oltremanica con un magro bottino di 5 reti, troppo poche per giustificare gli oltre 80 milioni investiti dai Reds per portarlo via dal Portogallo. Secondo il noto esperto di mercato la trattativa rimane complicata. Su Nuñez c’è anche l’Al Hilal, ma il Milan ha già parlato con il calciatore. Il club arabo non ha ancora presentato offerte ufficiali, ma rimane vigile sull’attaccante.