Milan, Allegri suona la carica: le parole sulla stagione

Milan, debutto ufficiale in Coppa Italia: domani la sfida col Bari a San Siro

Alle 21.15 il via ai trentaduesimi. Gara in chiaro su Canale 5. Allegri: “Pronti a partire con il piede giusto”

Il Milan è pronto a inaugurare la nuova stagione. Domani sera a San Siro i rossoneri affronteranno il Bari nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, con fischio d’inizio alle ore 21.15. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5 e visibile anche in streaming sul sito di SportMediaset e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Massimiliano Allegri, che non ha tenuto la consueta conferenza stampa, ha parlato alla vigilia ai microfoni di SportMediaset, emittente che curerà la diretta dell’incontro.

Allegri presenta Milan-Bari: i dettagli

Sull’esordio stagionale: “C’è grande entusiasmo e ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio. Dovremmo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica“.

Sul lavoro di questa estate: “Credo che il Milan, la società abbia lavorato molto bene. Tare ha lavorato molto bene. I nuovi si sono integrati molto bene: c’è un buono spirito“.

