Milan, Allegri trema: 100 milioni dalla Premier per Leao

Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: una big di Premier mette sul piatto 100 milioni per il portoghese.

Sono giorni caldissimi per il mercato rossonero. Dopo l’ufficialità dell’acquisto di Jashari, l’avvicinamento all’accordo con lo Young Boys per l’acquisto di Athekame e il fitto lavoro legato alle cessioni, il mercato del Milan non sembra volersi fermare più. Se per quanto riguarda gli acquisti dobbiamo probabilmente aspettarci ancora qualcosa di importante da Tare e compagnia, resta da capire se il Milan sarà disposto a rinunciare ad offerte importanti per i suoi pezzi da novanta. L’indiscrezione arrivata dall’Inghilterra, infatti, ha del clamoroso e riguarda Rafael Leao.

Tottenham, pronti 100 milioni per Leao: il Milan ci pensa

Il futuro di Rafael Leao è ancora tutto da decidere. Il 10 rossonero è considerato un pezzo imprescindibile dello scacchiere di Massimiliano Allegri, ma dalla Premier arrivano pressioni importanti che fanno vacillare la dirigenza di Via Aldo Rossi. Infatti, come riportato da GiveMeSport, il Tottenham starebbe preparando una maxi offerta per provare ad accaparrarsi il portoghese. Sul piatto sono pronti ben 100 milioni.

Gli Spurs sembrano aver individuato in Leao il profilo giusto per sostituire Heung-Min Son che ha già firmato per il LAFC in MLS. La cifra che verrà offerta è molto importante e dunque tutte le valutazioni del caso verranno fatte. I 100 milioni rispecchiano la cifra che negli scorsi anni ha chiesto il Milan a qualsiasi squadra che si mostrava interessata al portoghese. Rimane da capire quando e se verrà formalizzata l’offerta da parte del club inglese, ma nel caso in cui ciò dovesse accadere, la dirigenza rossonera dovrà sedersi al tavolo e valutare il da farsi, con il rischio di perdere però un giocatore difficilmente sostituibile.