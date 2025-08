Milan, altro affare nel weekend: blitz in Spagna

Nel fine settimana, intreccio di calciomercato cruciale: il Milan ne può approfittare, missione all’estero per un rinforzo di primissimo livello

Con l’avanzare dei giorni, nel mercato, ad agosto, i dettagli e gli incroci possono fare tutta la differenza del mondo. E’ il momento di accelerare e di cogliere ogni opportunità e ogni spiraglio, anche i più piccoli. Lo sa bene il Milan, che ha ancora da fare dopo aver messo a segno il colpo Jashari. Un rinforzo tanto atteso, lo svizzero, inseguito e fortemente voluto, ma quanto fatto finora non può bastare, se davvero il Diavolo vuole puntare in alto.

Del resto, i rossoneri, tra le big, saranno i primi a scendere ufficialmente in campo, con una settimana d’anticipo rispetto agli altri, per il terzo turno di Coppa Italia contro il Bari. Subito un appuntamento con una certa valenza e non inganni il fatto di affrontare una squadra di Serie B. All’esordio stagionale le incognite sono numerose. Lo scorso anno, il Napoli di Conte ebbe la meglio solo ai rigori sul Modena.

Ecco perché Allegri da un lato sa di dover avere pazienza e dall’altro sprona la dirigenza ai prossimi innesti. Le strategie sono piuttosto chiare, ma si può pensare anche a qualche mossa a sorpresa. E quanto accadrà nel fine settimana può dare l’occasione al Diavolo per un blitz spagnolo a sorpresa.

Athletic Bilbao, esitazioni su Laporte: il Milan si inserisce per il difensore

Uno dei giocatori che attira maggiore interesse in questa fase è Aymeric Laporte. Destinato a lasciare l’Al Nassr, l’Athletic Bilbao vuole riportarlo a casa ma ancora tentenna nell’accontentare le richieste degli arabi.

Secondo ‘Elgoldigital’, la trattativa non si sblocca, dato che i sauditi hanno una richiesta di circa 15 milioni di euro e i baschi non vanno oltre una proposta di 5 milioni. In questo fine settimana, l’Al Nassr sarà in Portogallo e in Spagna per due amichevoli, contro Rio Ave e Almeria. Per il Milan, potrebbe esserci l’occasione per piazzare la stoccata vincente prendendo tutti in contropiede, presentandosi dalla società araba con la cifra richiesta.

Milan, cambiano gli scenari in retroguardia: Allegri ripensa alla posizione di Thiaw

Un innesto difensivo di alto livello è quello che ci vorrebbe, per il Milan, per alzare l’asticella. Ma nel frattempo Allegri riflette anche su altro. Come sul futuro di Thiaw.

Il tedesco è stato ripetutamente indiziato per una cessione. Lo vuole il Newcastle, potrebbe anche entrare nell’affare con la Juventus per Vlahovic. Eppure, niente è ancora detto. Allegri sarebbe rimasto colpito favorevolmente dal difensore. E chissà che alla fine non decida per la sua permanenza.