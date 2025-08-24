Milan, Ambrosini: “Sconfitta inaspettata, vi dico cosa è mancato”

Ambrosini è rimasto profondamente deluso dalla prestazione fornita dal Milan alla prima giornata di campionato: l’ex rossonero c’è andato giù pesante.

Il Milan ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A con una pesantissima sconfitta. La squadra rossonera è andata ko in casa contro la neopromossa Cremonese di Davide Nicola, che ha sbancato San Siro con il punteggio di 2-1. La prova della formazione di Max Allegri ha lasciato l’amaro in bocca a moltissimi, sopratutto ai tifosi. Tra quelli che sono rimasti attoniti dinanzi all’esordio del Diavolo c’è anche Massimo Ambrosini.

L’ex Milan è amareggiato: piovono critiche per la squadra

L’ex bandiera del Milan, Massimo Ambrosini, ha analizzato la prova della squadra di Max Allegri ai microfoni di Dazn, palesando la sua più profonda delusione in merito a quanto visto sul campo: “È stata una partita veramente brutta e inaspettata dal mio punto di vista per la pochezza che c’è stata in campo. Il Milan è mancato dal punto di vista tecnico ed emotivo. I giocatori pensavano di fare una partita diversa ma hanno combinato poco, dando onore e merito alla Cremonese che ha fatto una partita attenta”.

Ambrosini è poi andato nel dettaglio: “Fofana e Loftus sono mezz’ali di inserimento, negli spazi stretti fanno fatica. In quelle situazioni ci vuole tecnica, che il Milan non ha avuto. Pulisic a sprazzi, Gimenezveramente poco. Tra i terzini Tomori non spinge, Estupinan ha avuto grande difficoltà”.

Ambrosini ha speso due parole anche per Modric ed Estupinan: “La classe c’è e si vede. Qualche volta ha provato anche a modificare il raggio d’azione. Ma dal punto di vista del carisma e della leadership non ha fatto una brutta partita. In termini di pulizia tecnica niente da dire, se lo metti davanti la difesa può essere meno determinante. Al Real qualche volta ha giocato davanti alla difesa, ma il meglio l’ha dato qualche metro più avanti. Estupinan? Ha avuto delle difficoltà. Vanno messe in conto tutte le attenuanti di un nuovo campionato, poi anche questo stadio mette pressione. Al Brighton e al Villarreal ha alle spalle partite di livello, ma con la Cremonese ha fatto fatica”.