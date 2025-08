Milan, annuncio sulla firma dalla Spagna: sarà il più pagato del club

L’annuncio sulla firma arriva dalla Spagna dove svelano dettagli e cifre che riguardano il centrocampista, che sarà il più pagato tra tutti.

Il club è riuscito a convincere il classe 2003 che, con tutte le probabilità di finire in futuro tra i top player della Nazionale spagnola, è entrato nel vivo della sua carriera negli anni che vivrà da calciatore più pagato dell’intero organico.

Il Milan lo ha seguito per un lungo periodo, prima ancora che arrivassero sia Modric che Ricci nel centrocampo che si sta formando per l’organico che sarà di Max Allegri. Stipendiandolo con un ingaggio di un certo livello, da Marca hanno fatto conoscere i dettagli su Javi Guerra, calciatore che firmerà un contratto da top player vero e proprio dopo le voci che lo hanno visto protagonista assoluto per il club rossonero nel recente luglio appena concluso.

Calciomercato Milan: firma con ingaggio da top player, i dettagli

Il Milan ha seguito per un lungo periodo il centrocampista sul quale, dalla Spagna, hanno svelato tutti i dettagli in merito a quella che sarà una firma che lo convince per il suo presente e il futuro che ha scelto di vivere lontano dal Milan.

Perché il club rossonero non è riuscito ad ottenere quanto sperava, nella scelta fatta sia da lui che dal club stesso che, nero su bianco metterà quelli che sono gli accordi contrattuali per l’arrivo del rinnovo, a cifre enormi per gli standard del club del Mestalla.

Il Valencia ha scelto di rinnovare il suo contratto, dando modo a Javi Guerra di diventare il calciatore più pagato dell’intero organico del club valenciano. Fino al 2029 e con uno stipendio da 15 milioni di euro in quattro anni. E a quel punto, col rinnovo, risulta finita definitivamente la telenovela che riguardava il Milan sul centrocampista che sarebbe arrivato in caso di un altro addio oltre quello già maturato prima del Mondiale per Club, a giugno, di Tijjani Reijnders.

Milan, centrocampista cercasi: niente Guerra, ma può partire Musah

Niente Javi Guerra, che rinnova col Valencia, ma può partire comunque Musah che continua a piacere al Napoli. Da sottolineare che su Jashari la situazione risulta ancora in fase di stallo ed è tutta da valutare quella che è la questione che vede ad oggi il calciatore convocato dal Club Brugge per quello che è l’impegno in Europa.

Dimenticando per un attimo lo stesso Jashari, il club rossonero deve valutare la situazione attuale. Dovesse partire lo statunitense, avrà da risolvere quella che è una situazione comunque complessa all’interno dell’organico di Allegri. In questo momento il centrocampo del Milan non è completo, figurarsi se dovesse dire addio Musah.