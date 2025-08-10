Milan, arriva l’assist dallo United: messaggio chiaro a Hojlund

Il Manchester United spinge Hojlund al Milan: l’ultimo segnale dei Red Devils all’attaccante danese è inequivocabile.

C’è un nuovo attaccante nella città di Manchester, sponda United. I Red Devils si sono garantiti Benjamin Sesko dal Lipsia e questo potrebbe permettere al Milan di mettere in discesa la trattativa per Rasmus Højlund. Con il centravanti sloveno in rosa, adesso lo spazio per il bomber danese ex Atalanta si è ridotto maggiormente. Il Diavolo sarebbe pronto ad approfittare della situazione, assicurando a mister Massimiliano Allegri un nuovo attaccante. Per il Manchester United, il calciatore classe 2003 è cedibile e l’ultimo segnale lanciatogli lo conferma.

Lo United spinge Hojlund verso il Milan: il messaggio è chiaro

Dopo l’arrivo di Sesko, adesso il Manchester United ha intenzione di muoversi sul fronte delle uscite. In lizza c’è Rasmus Højlund, centravanti sui cui il Milan starebbe ragionando attentamente in questa fase di mercato. Da parte dei Red Devils c’è la volontà di cedere il calciatore danese, tant’è che la dirigenza inglese avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto proposto dal Milan.

Secondo Fabrizio Romano, le parti avrebbero raggiunto un’intesa per un prestito di 5/6 milioni, con il riscatto fissato sui 40/45. Nella giornata di ieri, il Milan avrebbe ricevuto un vero e proprio assist dal Manchester United. In occasione della sfida amichevole contro la Fiorentina, disputata all’Old Trafford, Amorim ha voluto lanciare un chiaro segnale a Rasmus Højlund, lasciandolo in panchina per tutta la gara.

Ieri, ci sarebbero stati dei nuovi contatti tra le parti. Tuttavia, Rasmus Højlund non sarebbe ancora così convinto di lasciare lo United per fare ritorno in Italia. In questi giorni, l’attaccante danese sta riflettendo molto sul suo futuro. Al momento, Højlund vorrebbe restare per giocarsi le proprie chance. Il centravanti ex Atalanta è arrivato in Inghilterra nell’agosto del 2023, costando ai Red Devils 72 milioni di sterline. A Manchester, ha siglato 26 gol in 95 partite.

Mercato in uscita: quante cessioni in ballo

Il Milan si sta muovendo in modo deciso anche sul mercato in uscita. È ormai imminente il passaggio al Newcastle United di Malick Thiaw, prossimo dal lasciare il club rossonero per 40 milioni di euro. Verso la Premier League sarebbe anche Yunus Musah, calciatore per il quale il Nottingham Forest avrebbe offerto 30 milioni di euro.

Tra le cessioni in stato avanzato c’è pure quella di Warren Bondo e Filippo Terracciano, entrambi promessi sposi della Cremonese. Il centrocampista francese sarà girato in prestito secco, mentre il terzino italiano approderà ai grigiorossi in prestito con diritto di riscatto.