Milan, arriva l’attaccante: offerto in prestito dall’Inghilterra

Attaccante a Milanello con la formula del prestito, la proposta svolta il mercato del Diavolo: tutti i dettagli

I ribaltoni e i colpi di scena sono all’ordine del giorno, nel mercato estivo, lo sappiamo bene. E questo si verifica con maggiore probabilità tanto più quanto ci si avvicina alla conclusione della sessione. Dunque, il mese di agosto è quello in cui anche piste improbabili possono acquisire contorni più reali e improvvisamente favorevoli. Uno scenario che il Milan spera di poter sfruttare.

La prima fase del mercato rossonero non è stata semplice, ma adesso sembra che il Diavolo possa rompere gli indugi e viaggiare più spedito. C’è sicuramente maggiore ottimismo grazie all’arrivo di Jashari, giunto al culmine di un inseguimento laborioso. L’acquisto numero cinque dell’estate milanista è un colpo di grande interesse e per il quale, a questo punto, le aspettative sono notevoli.

Ma naturalmente adesso c’è da completare l’opera e da intervenire negli altri reparti dove occorrono ancora dei rinforzi. Si pensa ovviamente all’attacco, dove, dopo le uscite, è il momento di inserire nuove pedine nello scacchiere. Con particolare riferimento al centravanti, una figura che risulterà cruciale nella stagione. E grazie a una clamorosa proposta dall’Inghilterra, il Milan può pensare in grande.

Milan, il Chelsea apre alla cessione di Nicolas Jackson: rivelazione a sorpresa

E’ tornato d’attualità negli ultimi giorni il nome di Nicolas Jackson. Affare che assume contorni via via più fattibili, dato che il Chelsea vuole trovargli una soluzione in uscita.

Si sono ridimensionate di molto, rispetto a qualche settimana fa, le pretese dei ‘Blues’., Tanto che, stando a quanto riporta il giornalista Ben Jacobs, che scrive per ‘Givemesport’, il Chelsea avrebbe proposto Jackson al Milan in prestito. Proposta girata anche al Manchester United, va detto, e a questo punto c’è per i rossoneri da provare a definire i contorni effettivi dell’affare. A queste condizioni, una scommessa intrigante, che può anche rivelarsi vincente.

Milan, un bomber per sognare: così il mercato diventa di ottimo profilo

Con l’arrivo tanto atteso del bomber, il Milan metterebbe un mattone fondamentale per la costruzione della squadra e si candiderebbe con ancor più decisione a lottare per le prime posizioni.

Una missione non semplice, quella di Allegri, al momento del suo insediamento per la seconda avventura rossonera della sua vita. Ma il livornese da subito ha manifestato convinzione nella possibilità di dare nuova linfa agli appartenenti del gruppo storico, nonché in quella di riportare in alto il Diavolo grazie a innesti mirati.