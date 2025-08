Milan, assalto a Chiesa: la mossa per sorpassare il Napoli

Sfida del Milan ai campioni d’Italia per accaparrarsi le prestazioni di Federico Chiesa, i rossoneri hanno una carta da giocare per battere gli azzurri di Conte: ecco come fare

Il mese di agosto sarà cruciale, dal punto di vista del calciomercato, per il destino di molte squadre e di diversi calciatori importanti. Uno dei nomi su cui i riflettori sono tornati ad accendersi è sicuramente Federico Chiesa, che cerca rilancio dopo una annata davvero molto complicata e vissuta ai margini al Liverpool, pur con la soddisfazione del titolo vinto.

Il classe 1997 ha raccolto pochissime presenze con i ‘Reds’, per via di un difficile adattamento al contesto tecnico, tattico e fisico in Inghilterra. Da parte sua, dopo il primo, duro anno di apprendistato, da una parte vorrebbe mettersi alla prova e dimostrare di essere pronto. Dall’altra, però, sta capendo che anche questa stagione al Liverpool la vivrebbe di rincorsa e con poco spazio.

Nella sua ottica, a questo punto, c’è da tornare in campo, accumulare minuti, recuperare fiducia, soprattutto per un motivo. Ritrovare la maglia della Nazionale. E in Serie A può trovare quello che cerca. Su di lui è stato segnalato per il momento soprattutto il Napoli, ma il Milan può provare a inserirsi e battere la concorrenza partenopea.

Chiesa, rivelata l’offerta del Napoli: il Milan deve superare quella cifra

Sul tema, si è dilungato il sito britannico ‘Caught Offside’, spiegando che i partenopei campioni d’Italia hanno provato a sondare il terreno con una prima offerta, che però non è andata a buon fine.

La proposta avanzata al Liverpool sarebbe stata di un prestito oneroso da 9 milioni di euro, con successivo riscatto. E’ possibile presumere dunque che se il Milan dovesse spingersi oltre i 10 milioni di euro, potrebbe anche ottenere il via libera da parte dei ‘Reds’. Sullo sfondo, anche Bologna e Atalanta, ma per il momento poco convinte.

Chiesa e Vlahovic di nuovo insieme al Milan? Difficile, ma mai dire mai

Oltre a Chiesa, Allegri sta pensando, lo sappiamo, a Dusan Vlahovic. A sorpresa, a fine mercato, c’è la possibilità che i due si ritrovino di nuovo, dopo gli anni trascorsi insieme prima alla Fiorentina e poi alla Juventus.

Una convivenza non facile, dal punto di vista tecnico, tra loro, specialmente in bianconero. Anche se al Milan Allegri avrebbe il vantaggio di poterli ruotare maggiormente con altri uomini e anche giocare con un modulo differente per esaltare le caratteristiche di entrambi. Per il serbo, però, per il momento, si è aperta la possibilità di restare a Torino. Cosa accadrà? Non resta che aspettare per scoprirlo.