Milan, assalto dall’Arabia: offerta in arrivo per il big rossonero

Dall’Arabia non hanno alcuna voglia di mollare la presa: è in arrivo l’offerta dalla Saudi Pro League per il top player del Milan.

Il Milan sta intensificando il proprio lavoro sul mercato con l’obiettivo di completare al più presto la rosa. Dopo aver incassato più di 200 milioni di euro dalle cessioni, la dirigenza rossonera è all’opera per mettere a segno gli ultimi colpi in entrata.

L’idea è quella di confermare gli attuali 22 giocatori in squadra, anche se non mancano le offese per alcuni elementi rossoneri. Uno dei top player della rosa avrebbe attirato l’attenzione di un club arabo. Infatti, una big della Suadi Pro League sarebbe pronta a presentare un’offerta per convincere il Milan a cederlo.

In Arabia fanno sul serio: offerta in arrivo

Dopo Theo Hernandez, passato all’Al-Hilal di Inzaghi, il Milan adesso potrebbe salutare un altro big della propria rosa. Si fanno sempre più insistenti le voci dall’Arabia Saudita su Yossouf Fofana, centrocampista francese arrivato solamente la scorsa estate ai piedi della Madonnina. Il calciatore classe 1999 è sbarcato a Milano 12 mesi fa dal Monaco, costando al Diavolo 20 milioni di più 5 di bonus.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, l’Al-Ahli sarebbe pronto ad andare all’assalto del calciatore rossonero. Dopo aver incassato il doppio no Manuel Locatelli e Denis Zakaria, la società della Saudi Pro League avrebbe deciso di virare con determinazione su Yossouf Fofana. Alcuni intermediari avrebbero contattato il Milan, segnalando dall’Arabia sarebbe in arrivo un’offerta.

L’Al-Ahli avrebbe in mente di presentate al club lombardo una proposta da oltre 25 milioni di euro. La società campione d’Asia in carica, che conta tra le sue fila due vecchie conoscenze della Serie A come Kessié e Ibanez, è alla ricerca di un centrocampista difensivo. Yossouf Fofana sembra essere diventato l’obiettivo numero uno degli arabi, anche se l’operazione si presenta complessa per due motivi.

Innanzitutto, il centrocampista francese è considerato un elemento di fondamentale importanza da mister Max Allegri. Il secondo luogo, il Milan non accetterebbe un’offerta leggermente superiore ai 25 milioni. L’Al-Ahli, però, non avrebbe voglia di mollare così facilmente la pista di Fofana. Al tempo stesso, il centrocampista francese si è finora mostrato sempre dedito alla causa e mai con la testa rivolta al mercato.

Fofana in Arabia? Il Milan ripesa al pupillo di Allegri

Nel caso in cui dovesse prendere piede la partenza di Fofana in Arabia, il Milan potrebbe riprendere in considerazione l’acquisto del pupillo di Max Allegri. In queste ore, il nome di Adrien Rabiot è tornato nell’orbita rossonera, sopratutto dopo la drastica decisione del Marsiglia.

Il centrocampista ex Juventus è stato prima messo fuori rosa e poi inserito nella lista dei partenti. Una decisione che l’OM ha preso dopo la violenta lite che Adrien ha avuto con il compagno di squadra Jonathan Rowe, nata dal nervosismo per la sconfitta rimediata alla prima giornata di Ligue 1 contro lo Stade Rennais.

Una scelta condivisa e approvata da Roberto De Zerbi. Adesso, Rabiot potrebbe lasciare nuovamente la Francia. Il centrocampista classe 1995 è tornato in patria solamente un anno fa, dopo l’esperienza alla Juventus. In poco tempo, l’ex bianconero è diventato un pilastro del centrocampo marsigliese e un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio.

Il francese ha chiuso la sua prima stagione all’OM con 10 gol e 3 assist in 31 presenze. Numeri che hanno contribuito alla conquista del secondo posto e quindi alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dopo lo scontro con Rowe, Rabiot è tornato al centro delle speculazioni di mercato e anche nei discorsi del Milan.

Il centrocampista francese ha un contratto fino a giugno 2026, con un ingaggio da 4 milioni a stagione. Per lasciarlo partire, il Marsiglia chiede almeno 15 milioni di euro. Il Diavolo starebbe valutando di tornare sulle tracce dell’ex PSG, sopratutto in caso di addio di Fofana.