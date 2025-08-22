Milan, asse Roma-Milano più caldo che mai: non solo Pellegrini

Nelle ultime ore sta circolando una clamorosa indiscrezione di mercato che lega Milan e Roma e non si tratta di Lorenzo Pellegrini

Tra poco meno di 24 ore andrà in scena l’esordio in Serie A del nuovo Milan targato Max Allegri. Dopo la convincente prima uscita in Coppa Italia con il Bari è finalmente arrivato il momento di fare sul serio: a sfidare i rossoneri ci sarà il Torino di Baroni, anche lui al debutto dopo l’ottimo campionato alla guida della Lazio.

Dopo aver rafforzato il centrocampo con gli innesti di Jashari, Modric e Ricci, Igli Tare ha spostato il focus sulla difesa, puntando su Athekame ed Estupiñán per le corsie esterne e sul giovane De Winter come alternativa a Malick Thiaw e il capolavoro Boniface, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen. In uscita però il mercato non sembra ancora definitivamente chiuso: attenzione ancora a Santiago Gimenez.

Milan, Gasperini punta Gimenez se dovesse salutare Dovbyk

Nonostante il grosso investimento fatto poco più di 6 mesi per strappare dal Feyenoord Santiago Gimenez, il messicano non sembra godere della fiducia di Allegri e Tare. Già a inizio mercato era stata palesata l’intenzione di acquistare un nuovo centravanti da affiancare a Gimenez per metterlo in concorrenza e quindi non un giovane per lasciare il messicano tranquillo. L’acquisto quasi ufficiale di Boniface e le trattative per Hojlund e Vlahovic confermano queste sensaazioni.

Secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando, ora anche la Roma starebbe pensando al Bebote: “Alla Roma piace molto il profilo di Santiago Gimenez, nel caso in cui uscisse Dovbyk. Oggi nessuna trattativa in corso, sia perché l’ucraino non ha offerte concrete (alternativa di Hojlund per il Napoli), sia perché il Milan non vorrebbe privarsi del messicano. Situazione da monitorare negli ultimi giorni di mercato”.

Milan, Gimenez in uscita? I suoi numeri al Milan

Arrivato lo scorso gennaio per 32 milioni di euro dal Feyenoord, Santi Gimenez sembrava il colpo giusto al momento giusto: classe 2001, alle spalle caterve di gol tra Eredivise e nazionale messicana, il Bebote arriva a Milano forte dei 12 gol stagionali segnati in 6 mesi, di cui 5 in Champions.

L’impatto con la Milano rossonera non è stato come si auguravano: dopo un buon inizio, Gimenez è scivolato subito indietro nelle gerarchie di Conceicao, faticando a trovare una maglia da titolare. Nonostante il minutaggio contenuto, il messicano è comunque riuscito a segnare 5 reti in 670 minuti, con una media di un gol ogni 134 minuti. Ora il suo destino è ancora tutto da scrivere ma la fiducia nei suoi confronti sembra già essere esaurita.