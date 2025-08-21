Milan, Athekame in conferenza: “Ecco su cosa lavora Allegri”

I due nuovi acquisti rossoneri, Koni De Winter e Zachary Athekame si presentano in conferenza stampa.

Il Milan è pronto a presentare gli ultimi due nuovi innesti di questa sessione estiva di calciomercato: il difensore belga, classe 2002, arriva dal Genoa a titolo definitivo per 20 milioni di euro, mentre il difensore svizzero, nato in Danimarca e classe 2004, arriva a titolo definitivo dallo Young Boys per 10 milioni di euro. Due acquisti giovani, in prospettiva: è questo ciò che vuole la dirigenza di Via Aldo Rossi, costruire una squadra giovane sotto la guida di Massimiliano Allegri, un tecnico che già alla Juventus ha dato fiducia ai giovani profili.

Penso che tutti conosciamo la storia del club, credo sia un club grandissimo e questo mi ha davvero interessato come progetto, voglio dare il 100% per la squadra e migliorare. Sono circondato da giocatori fantastici, questo mi spinge a dare il 100% sia in allenamento che nelle partite. Credo che da persone come Tassotti si possa imparare molto.

Per il momento lavoro bene sotto tutti gli aspetti, posso lavorare sia a destra che a sinistra. Per quanto mi riguarda, mi piace molto correre in avanti e spingere, a parte questo posso lavorare su tutte e due le fasce.

In base al gioco, con la difesa a 4 o a 5, preferisco essere un terzino destro, ma preferisco giocare con il 3-5-2, come esterno a tutta fascia a destra. Ma vedremo le scelte dell’allenatore, sono comunque disponibile per dare il 100%.

Quando mi ha chiamato il Milan, ho avuto un’emozione fortissima, ma ovviamente devo rimanere lucido e concentrato, son qui per lavorare e mettermi al lavoro. Circa tre settimane fa è partito tutto, i primi contatti risalgono a quel periodo: son stato molto felice.

San Siro? Penso non ci sia ansia, lo stadio ti dà una voglia di dare il 100%. Questo può solo motivare i calciatori, può portare ad avere più voglia di giocare a San Siro.

Con l’allenatore lavoriamo molto, sia tatticamente che difensivamente. La difesa è molto importante e Allegri è molto fermo su questo. Milanello? Mi hanno tutti impressionato, arrivo in una situazione dove ci sono giocatori fantastici, il centro sportivo mi ha dato una buona impressione.

L’anno scorso ho giocato contro Inter e Atalanta: fisicamente e tatticamente sono molto pronte, questo mi ha colpito del campionato italiano. Mi ispiro a Dani Alves, ma anche ad altri giocatori.

Il campionato svizzero è fatto da molti giocatori giovani che poi vanno all’estero, come Jashari. Quando si è giovani si gioca molto nel campionato svizzero, poi si va in un altro campionato per migliorare.

Tutti mi hanno accolto bene, giocatori di questo calibro come Modric sono un esempio. Tutto bene da questo punto di vista.