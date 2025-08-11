Milan, beffata l’Inter su De Winter: felice anche la Juventus

Tare l’ha beffardamente sottratto dalle mani dell’Inter con una operazione lampo: anche la Juventus felice dell’operazione, ecco perché

Sarà anche calcio d’estate, con tutte le incognite del caso, e pure una tournée asiatica dal marcato sapore commerciale più che sportivo, ma le prime uscite del Milan di Allegri stanno regalando sensazioni incoraggianti. In questo viaggio in Estremo Oriente, i rossoneri hanno mostrato fin da subito un cambio di mentalità rispetto alla scorsa stagione, affrontando le amichevoli con attenzione, concentrazione e spirito competitivo.

I risultati – pur sempre relativi – parlano chiaro: 4 gol rifilati al Liverpool di Slot e addirittura 9 al Perth Glory, con una sola battuta d’arresto contro l’Arsenal di Arteta. È presto per lasciarsi andare a facili entusiasmi, anche perché la rosa è ancora in costruzione, ma alcuni segnali meritano attenzione. La pre season è terminata con una brutta debacle ieri sera, contro il Chelsea campione del Mondo, vittorioso per 4-1 grazie alle reti di Joao Pedro e Delap, mentre a rendere il passivo meno amaro c’ha pensato Fofana. Chi era parso tra i migliori durante le amichevoli asiatiche era stato Malick Thiaw, per il quale si stava vociferando anche di un rinnovo: l’offerta monstre dalla Premier ha totalmente cambiato le carte in tavola ma Tare è stato bravo a non farsi cogliere impreparato.

Milan, arriva de Winter: si punta a chiudere in giornata

Il Milan ha praticamente chiuso per Koni De Winter, difensore belga del Genoa destinato a sostituire Malick Thiaw, ceduto al Newcastle. L’accordo con il giocatore – contratto quinquennale da 1,8 milioni a stagione – è già in tasca, mentre con il Genoa, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si è arrivati a un’intesa da 20 milioni complessivi, bonus inclusi, con la Juventus che incasserà una percentuale sulla rivendita. De Winter, 23 anni, vanta 68 presenze in Serie A tra Empoli e Genoa e conosce già il calcio italiano, fattore decisivo per i rossoneri che volevano un centrale pronto all’uso.

L’operazione si è sbloccata dopo che il difensore ha espresso la volontà di trasferirsi a Milano, spingendo il Genoa a ridurre la richiesta iniziale di 25 milioni. Se non sorgeranno imprevisti, il belga potrebbe arrivare a Milano già oggi, sostenere domani le visite mediche e mettersi subito a disposizione per la Coppa Italia contro il Bari.

Milan, il saluto di Thiaw al popolo rossonero

Assente nell’amichevole di Londra contro il Chelsea (4-1 per i Blues), Thiaw è stato visto a Linate Prime in compagnia dell’ex compagno Yacine Adli, pronto a salire a bordo del volo diretto in Inghilterra.

Il centrale, arrivato in rossonero dallo Schalke nel 2022, ha voluto salutare squadra e tifosi con poche parole affidate ai microfoni di Sky Sport. “Questi 3 anni sono stati un piacere. Ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come persona. Voglio solo il meglio per tutte le persone con cui ho condiviso questo viaggio, i giocatori e lo staff”.