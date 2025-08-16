Milan, blitz immediato a Madrid: Xabi Alonso lo ha fatto fuori

L’allenatore del Real prende una decisione forte, il clima si fa pesante: il Milan prova ad approfittarne con una proposta shock

Il Milan va a caccia degli ultimi rinforzi per concludere degnamente un mercato che negli ultimi giorni si è fatto quasi entusiasmante, altissimo il ritmo tenuto dai rossoneri tra entrate e uscite, per iniziare a far prendere davvero forma alla squadra che in questa stagione dovrà provare a ritagliarsi un ruolo di rilievo in campionato. Nel frattempo, però, poche ore al debutto stagionale, il match di Coppa Italia contro il Bari, che darà prime interessanti risposte sul lavoro di Allegri.

Naturalmente, il cartello dei lavori in corso è ancora ben evidente, con una condizione fisica e tattica da oliare e un organico ancora da completare. Ma si è intravisto, nelle amichevoli prestagionali, qualche buon segnale. E in generale, la presenza stessa di Allegri e il lavoro incessante sul mercato di Tare sono già di per sé due prime garanzie per la tifoseria.

Come detto, c’è ancora qualche tassello da mettere a punto. Si spinge per l’attaccante, nome primario quel Rasmus Hojlund per il quale, per il momento, ci sono ancora dei passi da compiere. Ma attenzione anche a qualche altra operazione, anche piuttosto a sorpresa. Ad esempio, in chiusura di mercato, il Milan potrebbe farsi avanti con il ‘solito’ Real Madrid, per un profilo a quanto pare non esattamente ben visto da Xabi Alonso.

Real Madrid, Xabi Alonso sergente di ferro: Endrick spalle al muro, il Milan ci prova

Il tecnico spagnolo vuole imprimere un verso molto differente alla conduzione tecnica e sta adottando regole più stringenti. Di cui hanno già fatto le spese giocatori come Vinicius ed Endrick.

I due brasiliani sono stati tenuti fuori da alcune sessioni di allenamento, come riferito da ‘Don Balon’, per i ritardi anche di pochi minuti alle riunioni. Un clima molto diverso dall’era Ancelotti, ma non tutti sembrano apprezzare. In particolar modo per Endrick, vista anche la apparente preferenza, al momento, di Xabi Alonso per Gonzalo Garcia, non è detto che non ci sia un prestito a fine mercato, il Milan può provarci.

Milan, Allegri e la ricerca dei ‘jolly’ tattici per una squadra imprevedibile

Una operazione meno fantasiosa di quanto appaia per Allegri e per la sua squadra. Il tecnico livornese sta cercando di varare un nuovo Milan molto particolare.

La prima idea è quella di una squadra che sappia essere solida. Ma al tempo stesso cangiante nei moduli, con giocatori che possano fare da jolly, per provare a togliere i riferimenti agli avversari. Una volta raggiunti sul mercato gli obiettivi primari, gli ultimi giorni potrebbero essere dedicati proprio a profili simili.