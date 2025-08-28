Milan: blitz in Germania, Tare prende l’esterno olandese

Jimenez è sempre più vicino all’addio. La partenza dello spagnolo potrebbe costringere i rossoneri a valutare con attenzione una operazione in quel ruolo

Le strade del Milan e di Jimenez si separeranno nel giro di pochi giorni. La scelta di Allegri di non convocarlo contro il Lecce per motivi disciplinari è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nel rapporto fra lo spagnolo e il tecnico toscano. La convivenza fra i due non è sicuramente più possibile e questo sta portando il club di via Aldo Rossi a valutare con attenzione la sua partenza. Il Bournemouth è sempre più vicino a prendere l’iberico in prestito con obbligo di riscatto.

La cessione di Jimenez potrebbe portare il Milan a valutare con attenzione una nuova operazione a destra. La presenza in rosa di Saelemaekers e Athekame consente ad Allegri di essere coperto per il momento. Ma un affare negli ultimi giorni di questo calciomercato per rinforzare l’out di destra è da tenere in considerazione soprattutto se si passerà ad una difesa a 4.

Calciomercato Milan: possibile colpo a destra, i dettagli dell’affare

Il Milan con Athekame pensava di aver completato la fascia destra, ma ora la situazione di Jimenez ha riaperto la possibilità di andare a prendere un esterno per consentire ad Allegri di avere un sostituto dello spagnolo. Molto dipenderà sia dal modulo che dalle occasioni che capiteranno nel corso di questi ultimi giorni di calciomercato. Naturalmente attenzione anche alla posizione di Saelemaekers: una cessione è destinata ad accelerare una operazione in entrata in quel ruolo.

Uno dei nomi che il Milan potrebbe valutare è quello di Geertruida del Lipsia. L’esterno olandese è in uscita dal club tedesco tanto che si è ipotizzato nei giorni scorsi una possibile cessione in prestito. L’Atalanta ha sondato il terreno, ma i rossoneri sono pronti a sbaragliare la concorrenza in queste ultime ore di calciomercato. Al momento in via Aldo Rossi si stanno facendo i ragionamenti del caso e poi verranno sciolti i dubbi.

Il nome di Geertruida per il Milan è da tenere in considerazione. Parliamo di un classe 2000 che ha caratteristiche molto differenti rispetto a Jimenez e, in caso di emergenza, potrebbe essere utilizzato anche come braccetto a destra. Per questo motivo una pista da seguire con attenzione nel corso di questo calciomercato.

Mercato Milan: Geertruida l’erede di Jimenez?

Il profilo di Geertruida è da seguire per il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato dopo la cessione di Jimenez. Per il momento non c’è una trattativa concreta. Le priorità dei rossoneri sono diverse anche perché in quel ruolo con Saelemaekers e Athekame si è coperti soprattutto con il 3-5-2.

In caso di un passaggio alla difesa a 4 ci sarebbero più problemi e per questo motivo il Milan potrebbe valutare la possibilità di andare ad intervenire a destra magari andando a prendere Geertruida dal Lipsia. Tedeschi disposti a cederlo in prestito.