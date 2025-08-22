Milan-Boniface, oggi il giorno della verità: l’affare può ancora saltare

Le prossime ore saranno decisive per capire se Victor Boniface potrà effettivamente diventare un nuovo giocatore del Milan. Il suo arrivo in rossonero non è ancora certo.

Dopo aver cercato per settimane l’attaccante da affiancare a Santi Gimenez, con una trattativa lampo il Milan ha deciso di puntare su Victor Boniface. I rossoneri hanno accantonato le piste che portavano a Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, affondando il colpo per il centravanti nigeriano.

Accordo con il giocatore e accordo con il Bayer Leverkusen trovati nel giro di poche ore, con Boniface che sbarcherà a Milano in prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 24 milioni. Oggi il classe 2000 arriverà in Italia, con le prossime ore che saranno più decisive di quanto si possa pensare. L’affare, infatti, potrebbe ancora clamorosamente saltare.

Milan, oggi le visite mediche di Boniface: servono garanzie sulla tenuta fisica

Le doti da centravanti di Boniface sono fuori discussione: 32 gol in 61 presenze. Numeri impressionanti, con una media di un gol ogni 126 minuti, che però non bastano. Il grande punto debole del nigeriano sono, infatti, le sue condizioni fisiche. Prima dei due anni in Germania, Boniface si è rotto per ben due volte il crociato, con anche altri problemi fisici nella sua esperienza al Bayer Leverkusen.

Per questo motivo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le visite mediche che l’attaccante svolgerà oggi saranno decisive. Il Milan non vuole correre rischi, ma soprattutto vuole regalare a Max Allegri un giocatore su cui si possa fare affidamento.

I test fisici saranno molto approfonditi, per permettere al Milan di fare totalmente luce sulle condizioni di Boniface. In ogni caso, le probabilità che l’affare salti sono decisamente molto basse, ma è chiaro che la cartella clinica del nigeriano tenga ancora viva qualche possibilità di clamorosa dietrofront.

Boniface-Leao, fuori dal campo è già scoccata la scintilla

A non avere dubbi sull’arrivo di Boniface sembra essere Rafael Leao. Il fenomeno portoghese, da sempre molto attivo fuori dal terreno di gioco, nelle scorse ore ha già dato il suo benvenuto a Boniface. Prima il commento sotto un post Instagram del nigeriano, con una serie di emoji con degli occhi che “osservano”, e successivamente la reaction ai gol del centravanti in live su Twitch, con Leao che ha anche mostrato una chat privata su Instagram con il futuro – si spera – compagno di squadra.

Insomma, tra Leao e Boniface sembra già essere scoccata la scintilla, che i tifosi del Milan sperano possa trasformarsi anche in una grande sintonia sul campo. Prima, però, bisogna aspettare le visite mediche di oggi.