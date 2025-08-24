Milan, Boniface torna in Germania: ora l’unico obiettivo è uno

L’attaccante nigeriano di proprietà del Bayer Leverkusen è tornato in Germania, ora il Milan ha in mente un solo obiettivo.

Manca poco più di una settimana alla chiusura della sessione estiva di mercato e i club hanno gli ultimi giorni a disposizione per concludere le varie trattative e completare definitivamente la rosa per la stagione 2025/2026, almeno fino a gennaio, quando si aprirà la sessione invernale. Il Milan è alla ricerca di un attaccante, da inserire come sostituto di Gimenez, come espressamente chiesto da Allegri: il tecnico rossonero, infatti, vorrebbe una seconda punta che funga da numero 9, d’altro canto il messicano non può giocare tutte le gare per cui la richiesta del tecnico è più che lecita.

Mercato Milan, Harder obiettivo per l’attacco

In questi ultimi giorni a Milano è arrivato Victor Boniface, attaccante nigeriano di proprietà del Bayer Leverkusen. Dopo un paio di giorni di visite mediche, il club rossonero ha deciso di rispedire al mittente il calciatore, a causa di una scarsa condizione fisica, che può compromettere la sua integrità durante la stagione. A questo punto, i rossoneri hanno virato la propria preferenza su un altro profilo, ovvero Conrad Harder.

Che Harder sia un obiettivo dei rossoneri si sa ormai da diversi giorni, ma nelle ultime ore il club rossonero ha intensificato i contatti e il proprio interesse per il calciatore danese, classe 2005. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, le parti sono al lavoro per trovare un accordo totale. Colloqui dunque avviati tra i due club, con la speranza che si possa chiudere entro i primi giorni della settimana, per averlo a disposizione già nella sfida contro il Lecce.