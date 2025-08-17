Milan, buona la prima: la rivelazione di Landucci dopo la vittoria

Esordio positivo per il nuovo Milan, vittorioso per 2-0 contro il Bari in Coppa Italia: il vice allenatore Landucci ha parlato dopo il fischio finale

Ottimo approccio alla nuova stagione per il Milan, che tra le mura amiche di San Siro ha avuto la meglio sul Bari conquistando l’accesso al prossimo turno di Coppa Italia.

La formazione rossonera, trainata dai gol di Leao e Pulisic, hanno trionfato per 2-0 fornendo i primi spunti che troveranno maggiore impatto nel corso del resto della stagione.

Landucci nel post-gara: “Infortunio Leao? Lo capiremo domani. E su Gimenez…”

Al termine della partita tra Milan e Bari, il vice allenatore dei rossoneri Landucci è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. In panchina al posto di Massimiliano Allegri, Landucci ha dato il proprio punto di vista sulla partita: “È stato un buon secondo tempo nell’atteggiamento. Abbiamo sbagliato qualche gol di troppo, ma la squadra ha fatto una partita seria. Sistema di gioco a tre o a quattro? Dipende dalla situazione e dal tipo di partita. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro di pressione, dobbiamo migliorare ma abbiamo fatto una buona prestazione”.

Un riferimento poi a Leao, uscito per infortunio nel primo tempo: “Leao a rischio per la Cremonese? Questo non posso dirlo, dobbiamo aspettare il risultato degli esami medici che il calciatore farà domani“.

Un focus finale sui singoli: “Loftus-Cheek ha una corsa straordinaria, le mezz’ali si devono inserirsi meglio ma lui sicuramente ha fatto una buona partita, quando parte è difficile fermarlo. Gimenez troverà un rimpiazzo? Sul mercato non posso parlare, Santi è un giocatore importante che si è unito alla squadra ai primi di agosto. Sta facendo bene come atteggiamento, così come tutta la squadra che sta rendendo al 100%. Si è creata una bella atmosfera a Milanello. Oggi abbiamo battuto il Bari e non era semplice, ci godiamo il memento e poi dovremo pensare alla Cremonese: sarà un altro match difficile”.