Milan, Capello bacchetta i rossoneri: “Doveva restare”

Fabio Capello punge il Milan: l’ex allenatore dei rossoneri è stato schietto ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato di alcuni giovani italiani in rampa di lancio. Non poteva mancare il commentato dell’ex allenatore rossonero su una delle maggiori promesse del nostro calcio, Francesco Camarda. Dopo l’esperienza al Milan Futuro, l’attaccante classe 2008 è stato girato in prestito al Lecce in questa finestra di mercato. Una scelta che ha fatto storcere il naso a Fabio Capello, il quale si è appunto mostrato molto critico sull’operazione.

Capello bacchetta il Milan

L’ex tecnico del Milan ha riservato una vera e propria frecciatina al suo vecchio club in merito alla decisione presa su Francesco Camarda: “È pronto per il Milan. Se hai un talento, te lo tieni e lo fai giocare. Doveva restare in rossonero, anche perché il Milan gioca solo in campionato. Francesco ha già superato a pieni voti l’esame San Siro, avrebbe potuto giocare con continuità anche al Milan, che invece adesso cerca un centravanti”.

Diverso il pensiero per la promessa dell’Inter, Francesco Pio Esposito: “Ha fatto buone cose anche al Mondiale per Club, ma non ha ancora superato l’esame San Siro. Vero che l’Inter gioca su più fronti mentre il Milan ha solo il campionato, ma se Chivu ritiene che Lookman sia più pronto e funzionale tatticamente al progetto, Esposito potrebbe fare un altro anno in prestito”.