Milan, Caressa: “Vi svelo cosa mi intriga dei rossoneri di Allegri”

Fabio Caressa è rimasto affascinato da un aspetto in particolare della squadra di mister Massimiliano Allegri: l’ha svelato alla Gazzetta dello Sport.

È iniziata con una vittoria la nuova stagione del Milan. Mister Massimiliano Allegri ha ufficialmente dato il via alla sua seconda esperienza sulla panchina del Diavolo ottenendo una netta vittoria a San Siro contro il Bari, match valevole per il secondo turno di Coppa Italia. Sui rossoneri si è espresso recentemente Fabio Caressa, svelando un particolare fattore della squadra di Allegri che lo ha incuriosito.

Caressa intrigato dal Milan: c’entra Leao

Le prime uscite del Milan hanno suscitato una certa curiosità in Fabio Caressa. Il giornalista di Sky Sport è intrigato da un aspetto in particolare, che ha rivelato alla Gazzetta dello Sport:

“Devo dire che quest’anno mi sembra tutto molto confuso. C’è stato pure l’infortunio di Lukaku, è impossibile fare una griglia di partenza, ci sono troppe cose da fare sul mercato. Il Napoli finora è la squadra che si è mossa meglio, ma Juve e Inter devono completarsi, mentre del Milan mi intriga il cambio di posizione di Leao”.

Proprio Rafael Leao ha alzato bandiera bianca nel corso del match contro il Bari. Dopo il gol, l’attaccante portoghese si è fermato per un infortunio muscolare al polpaccio, lasciando il campo dopo solamente un quarto d’ora di gioco. Il giocatore classe 1999, che contro il Bari è stato provato nel ruolo di punta centrale, si sottoporrà ai consueti esami strumentali nella giornata di oggi. Anche in caso di esito positivo, Leao non verrà rischiato per la prima di campionato contro la Cremonese, in programma sabato sera.