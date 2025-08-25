Milan, cessione in Premier vicina: arriva il budget per un altro big

Il mercato in entrata dei rossoneri non è ancora concluso. In particolare, Tare sta prevedendo delle cessioni che finanzierebbero nuovi colpi.

Il Milan non ha ancora concluso il proprio calciomercato. Soprattutto dopo la partita di sabato contro la Cremonese, c’è la voglia di puntellare la squadra e mettere a disposizione di Allegri una rosa al completo in tutti i reparti. Proprio dalle cessioni potrebbero arrivare nuovi introiti per finanziare questi colpi.

Tare sta trattando con diversi club sia affari in entrata che in uscita. L’ultimo è quello di Chukwueze, cercato fortemente in Premier League. Con la sua cessione si aprirebbero nuovi scenari.

Chukwueze verso il Fulham: così si finanzia un altro colpo

Tra i vari nomi in uscita dal Milan, uno su tutti è quello di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano arrivato dal Villareal. Su di lui c’è forte l’interesse del Fulham, club che milita in Premier League. La trattativa non è ancora in fase avanzata, ma gli inglesi fanno sul serio, come riportato dal direttore di TMW Niccolò Ceccarini nel suo editoriale.

Se la trattativa dovesse andare in porto allora il Milan avrebbe nuovi fondi da investire sul mercato. Questo potrebbe inevitabilmente cambiare le carte in tavola negli ultimi giorni di trattative. Lo stesso Tare ha già in mente un colpo qualora questo scenario dovesse verificarsi.

Mercato Milan, si punta Rayan: lo finanziano le cessioni

La strategia non è solo quella di cedere, ma anche di continuare a scovare giovani talenti per rinforzare la rosa. Il nome fortemente seguito dal direttore sportivo rossonero in questo momento è quello di Rayan, attaccante in forza al Vasca da Gama, come riportato sempre dallo stesso Niccolò Ceccarini.

Parliamo di un classe 2006 e di un colpo, quindi, che rappresenterebbe a pieno la nuova filosofia della società, che sta cercando di costruire una rosa con il giusto mix tra calciatori giovani ed esperti. Staremo a vedere quindi se il Milan avrà le risorse per affondare questo colpo prima della fine del mercato, o se invece la squadra rimarrà quella attuale.