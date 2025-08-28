Milan, colpaccio di Tare: Allegri ha un nuovo attaccante

Il Milan vuole concludere la propria campagna acquisti con il botto: in queste ore è stata raggiunta l’intesa per il top player della Premier League.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è pronto a chiudere la campagna acquisti rossonera con i fuochi d’artificio. Dopo il mancato trasferimento di per Conrad Harder dello Sporting Lisbona, il Milan ha deciso di puntare con decisione su uno dei profili più ambiti in questa finestra di mercato: Christopher Nkunku. Nelle ultime settimane si è parlato di un interessamento da parte dei cugini dell’Inter, ma ora è il Diavolo ad essersi preso la scena, sbaragliando la concorrenza.

Intesa raggiunta con il Chelsea: Nkunku vestirà rossonero

Christopher Nkunku si prepara a diventare un nuovo calciatore del Milan. Dopo l’esperienza in Inghilterra al Chelsea, l’attaccante francese ha fortemente deciso di cambiare area, sopratutto in vista dei prossimi mondiali. Il calciatore classe 1997 ha scelto il progetto Milan, accettando un contratto quinquennale.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Diavolo avrebbe raggiunto un’intesa verbale con il Chelsea sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 35 milioni di euro. Dunque, Igli Tare presto consegnerà un nuovo attaccante a Max Allegri.

Nella passata stagione, Christopher Nkunku è stato uno dei protagonisti della vittoria del Chelsea in Conference League. Il calciatore francese ha messo in evidenza le sue qualità specialmente nella prima parte del torneo, siglando 7 reti e fornendo 2 assist. Nel complesso, Nkunku ha chiuso la precedente annata con 48 presenze, 15 reti e 5 assist.

Nkunku peggio di Boniface: il francese ha saltato più partite per infortunio

In queste ore, è emerso un dato in particolare sul calciatore francese, uno di quelli che fanno riflettere e come. A fornirlo è stato Nicolò Schira: l’esperto di mercato ha evidenziato che Nkunku negli ultimi tre anni ha salato la bellezza di 76 partite ufficiali per infortunio tra Lipsia e Chelsea. Nello stesso periodo, Victor Boniface ne ha saltate 37. L’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen era ad un passo dal Milan fini a qualche giorno fa, ma le visite mediche a cui il club rossonero lo ha sottoposto non hanno dato rassicurazioni sullo stato delle ginocchia. Prima di chiudere l’operazione Nkunku, il club rossonero farà chiarezza sulle sue condizioni attraverso i consueti test medici.

Inoltre, c’è un altro speciale dato su Christopher Nkunku. Secondo ‘Opta’, l’attaccante francese l’unico giocatore ad essere riuscito a realizzare almeno 20 gol e fornire almeno 10 assist in un singolo campionato nelle precedenti 15 stagioni di Bundesliga (dal 2010/11). Prima di sbarcare al Chelsea, nell’annata 2021/2022, Christopher Nkunku catturò gli occhi del panorama calcistico europeo a suon di prestazioni di classe, condite con 20 reti e 13 assist.