Milan, colpo dal Real: “Lasciatemi libero”, l’annuncio dalla Spagna

Da Madrid e per voce diretta del calciatore del Real è arrivato un annuncio che può interessare al mercato Milan.

Il motivo è legato alle voci di calciomercato che riguardano un ex pallino del Milan e che potrebbe ritornare tra i radar di Igli Tare.

Le cifre dell’operazione risultano vantaggiose a causa di quello che è l’attuale contratto del giocatore spagnolo entrata ormai nel vivo della sua carriera, che è stata abbastanza diversa dalle alte aspettative che si ponevano su di lui. Questo, probabilmente a causa della forte concorrenza tra i titolarissimi del Real Madrid. Raggiungendo Luka Modric al Milan, i rossoneri potrebbero piazzare un’altra operazione dalle Merengues.

Calciomercato Milan, affare dal Real: l’ipotesi a sorpresa

È chiaro che in questo momento il Milan è concentrato sull’operazione che porta a Jashari. Il centrocampista del Club Bruges però, oltre a costare 30-35 milioni come chiedono dal Belgio, continua a far parte delle scelte dello stesso club, tant’è che è stato convocato anche per gli impegni preliminari di Champions League.

Il Milan adesso, per ovvie ragioni, ha bisogno anche di valutare quelle che sono le alternative per il proprio centrocampo. Considerando il futuro incerto di Musah e con Bennacer e Adli separati in casa, non è da escludere una nuova operazione per il centrocampo.

La soluzione low cost per il centrocampo del Milan porta all’ex promessa del calcio spagnolo, che assieme a Fabian Ruiz sembrava poter rappresentare il futuro diventato presente della nazionale spagnola. Si tratta infatti di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo che dopo aver giocato per l’Arsenal e poi al Real Madrid di nuovo, potrebbe finalmente sbarcare in Serie A, ma per cifre totalmente differenti rispetto a quelle che avrebbe speso il Milan se lo avesse comprato da giovane, ormai diversi anni fa.

Milan, segnale dalla Spagna: “libero” di firmare

Risulta chiaro a tutti in Spagna e ne parlano dal quotidiano AS anche, che Dani Ceballos non fa più parte del progetto del Real Madrid. Pareva essere così anche quando c’era Carlo Ancelotti sulla panchina dei Blancos e le cose non sembrano cambiate con l’arrivo di Xabi Alonso. In un messaggio social attraverso le sue stories di Instagram, Dani Ceballos ha dichiarato apertamente di voler esser lasciato libero. Una libertà della quale ha bisogno e voglia per giocare titolare lontano da Madrid.

È attraverso la possibilità di farsi vedere in un club importante e magari proprio al Milan, che per lui si apre la possibilità di una vetrina nell’anno che porta al Mondiale 2026 che vorrebbe vivere quantomeno come alternativa del centrocampo della Roja. Il Milan, per circa 10 o 15 milioni di euro può assicurarsi il cartellino di Dani Ceballos. Per ora da parte del Milan potrebbe trattarsi solo di un sondaggio esplorativo, non vedendo esclusa la possibilità di vederlo concretamente rientrare tra gli obiettivi del club rossonero.